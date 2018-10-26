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Куйбышевским транспортным прокурором стал Дмитрий Гуртовой

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генпрокурор РФ 26 октября назначил на должность Куйбышевского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры старшего советника юстиции Дмитрия Гуртового, сообщает ведомство.

Фото: ptproc.ru

Дмитрий Гуртовой, уроженец Ессентуков в 2000 г. окончил юридический факультет Северо-Кавказского государственного технического университета и прошел непростой путь от специалиста 1 категории отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры Чеченской Республики до начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Приволжской транспортной прокуратуры.

За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".

Прежний Куйбышевский транспортный прокурор Дмитрий Писаренко закончил свою службу в органах прокуратуры в связи с выходом на пенсию.

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