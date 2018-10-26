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Суды Происшествия

Самарца, четыре года скрывавшегося от следствия, все же поймали и осудили

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 40-летнему безработному жителю Самары, которого признали виновным в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2014 г. мужчина приобрел сверток с 120,09 г героина и смесью, содержащей 9,57 г другого наркотика.

После того как полицейские изъяли у самарца запрещенные вещества, он скрылся от следствия и четыре года находился в федеральном розыске. Полицейские нашли его в Безенчукском районе.

На суде мужчина полностью признал вину. В итоге ему назначили четыре года колонии общего режима.

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