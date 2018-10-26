Порт Тольятти увеличил перевозку пассажиров, но почти на 20% снизил грузоперевозки

Совет директоров АО "Порт Тольятти" утвердил итоги работы предприятия за девять месяцев 2018 года. Информация об этом опубликована на портале раскрытия.

Члены совета директоров отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост перевозок пассажиров за девять месяцев 2018 г. составил 8,6%.

Кроме того, в качестве положительных факторов были отмечены ремонт и ввод в эксплуатацию крытого склада для хранения грузов и освоение перегрузки зерна в количестве 42,6 тыс. т, в том числе с помощью автомобилеразгрузчика.

В то же время было отмечено снижение производственных показателей по переработке грузов на 20,1%, или 725,9 тыс. т, по перевозке грузов - на 18,7%, или на 263,3 тыс. тонн.

Доходы предприятия снизились на 2,4%, или на 9463 тыс. рублей.