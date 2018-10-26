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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет форум по блокчейну

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Блокчейн — технология, потенциал которой выходит далеко за грани использования криптовалют. В 2008 году был запущен первый блокчейн для криптовалюты Биткоин. Сегодня компании научились применять технологию в реальном секторе экономики.

На двухдневном форуме вы узнаете о кейсах применения технологии, существующих протоколах для бизнес-решений, о перспективных инструментах и о юридических тонкостях этой активно развивающейся отрасли.

Первый день будет посвящен работе технологии, возможностях ее применения и отношении государства к блокчейну в настоящий момент.

Второй день будет посвящен привлечению финансирования в стартапы, использующие блокчейн.

Первый день откроется лекцией заведующего блокчейн-лабораторией Института развития цифровой экономики Финансового университета при Правительстве РФ Андрея Варнавского о мифах блокчейна и основах технологии. В рамках панельной сессии "Внедрение блокчейн в бизнес" эксперты примут участие в дискуссии "Блокчейн-идеология для бизнеса". Отдельное обсуждение будет посвящено кейсам применения технологии в бизнесе, а завершится первый день работы форума разбором юридических вопросов: законопроекта по регулированию оборота криптовалют и месту краудфандинга и смарт-контрактов в российском законодательстве.

Второй день целиком будет посвящен кейсам внедрения блокчейна в бизнес, построению краудфандинговых компаний и привлечению инвестиций под блокчейн-проекты. На форуме можно будет услышать истории успеха и провалов от: Владимира Попова, СЕО ООО "Синергис", Павла Мунтяна, СЕО mfcoin.net, Максима Телешева, СЕО проекта FlogMall.com, Дмитрия Мачихина, СЕО проекта gmtlegal.com, Димы Васильева, директора WEX.NZ. Кроме того, на форуме выступят: Philipp Mironovich, СЕО проекта robomed.io, Михаил Зевакин, СЕО exenium.net, Максим Курейчик, СЕО проекта Game-Stars.com.

Посмотреть подробную программу, спикеров и зарегистрироваться можно на сайте: http://startup.ssau.ru/blockchain-forum/.

Организатором Блокчейн-форума выступает Стартап-центр Cамарского университета, при поддержке компании YellowRockets.

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