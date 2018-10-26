Лучших студентов года Самарской области объявят 11 ноября

В МТЛ "Арена" 11 ноября состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса "Студент года 2018". Из их числа определят победителя в главной номинации "Гран-при "Студент года", которого наградит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Конкурс стартовал 3 сентября. В этом году поступило 428 заявок из разных уголков региона, во второй этап конкурса прошли 190 заявок. На этом этапе конкурсантам нужно было рассказать о себе и своих достижениях членам жюри. Для каждой номинации разработали индивидуальное задание: журналисты должны были написать материал на заданную тему, спортсмены — придумать презентацию своего вида спорта, а старосты — решить заданную проблемную ситуацию. В итоге отобрали 65 лучших номинантов, из которых и определят победителей конкурса "Студент года 2018".

Студенты соревнуются в 13 номинациях: новой номинации — "Староста года", "Студенческий творческий коллектив года", "Журналист года", "Доброволец года", "Молодой профессионал года", "Интеллект года", "Студенческая творческая личность ссуза", "Студенческая творческая личность вуза", "Студенческий лидер ссуза", "Студенческий лидер вуза", "Спортсмен года ссуза", "Спортсмен года вуза" и "Гран-при "Студент года-2018".

В этом году номинацию "Спортсмен года" в соответствии с пожеланиями конкурсантов разделили на две самостоятельные номинации — "Спортсмен года вуза" и "Спортсмен года ссуза".

"Это дало очень хороший эффект, потому что значительно больше студентов из ссузов подали заявки в эту номинацию, — говорит врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев. — Конечно, уровень подготовки и возраст студентов вузов и ссузов различается, а теперь они будут конкурировать честно".

В целом, по словам Сергея Бурцева, в этом году большое количество заявок поступило от СамГУПС, СамГМУ и Самарского университета. Среди колледжей абсолютным лидером стал Самарский медицинский колледж имени Ляпиной. На первых позициях также Поволжский государственный колледж.

Торжественная церемония награждения состоится 11 ноября в 16.00 в МТЛ "Арена". За час до официальной части в холле выступят кавер-группа и артисты КВН, будет работать тематическая фотозона.

"На протяжении трех лет мы делаем подарки для лучших студентов Самарской области, привозя известные музыкальные группы, — рассказала исполнительный директор конкурса "Студент года 2018" Анастасия Алферова, — В этом году хедлайнером нашей церемонии станет популярная молодежная группа Мальбэк и Сюзанна".