Жители Самарской области примут участие во всероссийской акции "Великие имена России"

В субботу, 27 октября, по всей России пройдет акция "Великие имена России", в которой может принять участие каждый желающий. Офлайн-акция пройдет в формате фото-флэшмоба. Каждый житель Самарской области может поддержать великих соотечественников, имена которых участвуют в конкурсе "Великие имена России" по присвоению аэропортам дополнительных имен, и принять участие в фото-флэшмобе, сфотографировавшись с портретом своего "кандидата".

Участникам акции предлагается сделать фото, отражающее достижение или сферу деятельности, яркую и узнаваемую внешнюю черту известного соотечественника, внесшего вклад в развитие региона и прославившего его. Напомним, в региональный лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий выдающихся соотечественников, которыми самарцы предлагают дополнить название своей воздушной гавани. Среди них имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.

Принять участие в акции можно несколькими способами:

— Фото с волонтером на информационной стойке: сфотографироваться с портретом своего "кандидата" в точках размещения информационных стоек, функционирующих в рамках проекта "Великие имена России" (в аэропорту "Курумоч", на железнодорожном вокзале, в крупных торговых центрах, таких как "Гудок", "Айсберг", "Вертикаль", "Мега-сити", "Парк Хаус", "Вива Ленд" и др.).

— Фото на фоне: сфотографироваться на фоне экспонатов или экспозиций, посвященных великим соотечественникам; сделать фото на фоне здания или памятного места, с которым связана история претендента из списка ТОП-10. Например, отдавая в выборе предпочтение основоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королеву — сделать фотографию у монумента ракеты-носителя "Союз" музейно-выставочного центра "Самара Космическая"; выдающемуся российскому и советскому кинорежиссеру Эльдару Александровичу Рязанову — у дома-музея с одноименным названием на улице Фрунзе; великому композитору и пианисту Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу — у Самарского академического театра оперы и балета, где в 1942 году была впервые исполнена его Седьмая симфония, и т. д.

— Фото "не выходя из дома": найти в интернете изображение великого соотечественника, сделать коллаж из своего фото и изображений великого соотечественника, его достижений и изобретений, используя связанные с этой темой иллюстрации и пр.

— Фото с персонажем: прийти в музей, где есть экспозиции, посвященные великим соотечественникам, сфотографироваться с экспонатами, олицетворяющими деяния или эпоху великих соотечественников.

Далее сделанные фотографии предлагается выкладывать на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники с хештегом #ВеликиеИменаРоссииСамарскаяобласть, а также на официальной странице проекта Вконтакте "Великие имена России". Вы можете продублировать фотографии на адрес электронной почты представителей Самарского регионального отделения Всероссийского Общественного движения "Волонтеры Победы": volonter7063@mail.ru

По окончании акции на официальной самарской странице проекта "Великие имена России" все опубликованные фотографии будут обработаны в едином стиле. Обработка фотографий предусматривает добавление к изображению специальной рамки и цветокоррекцию. Фотографии будут помещены в отдельный альбом региональной группы. Предполагаемый охват Акции в масштабах всей России — около миллиона человек.

Автору фото, которое наберет наибольшее количество лайков, представители Самарского регионального отделения Всероссийского Общественного движения "Волонтеры Победы" вручат в качестве приза пригласительный билет на два лица в Самарский академический театр оперы и балета.