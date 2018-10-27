В Борском районе 18-летнего парня подозревают в грабеже

В Борском районе сотрудники полиции задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении АКБ и автомагнитолы из автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 62-летний владелец ограбленного ВАЗ-2107. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев случившегося. Выяснилось, что в это время на улице находилась группа местных жителей, которые наблюдали за происходящим. В их числе был мужчина, лично знавший водителя авто. Они видели, как злоумышленник открыл незапертый автомобиль, забрал имущество и, несмотря на их крики, сел в свою машину и скрылся.

В ходе опроса один из свидетелей произошедшего назвал регистрационный номер автомобиля злоумышленника, благодаря чему установить личность подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый учащийся одного из местных учебных заведений.

В ходе допроса он сознался в совершенном преступлении и пояснил, что в вечернее время с друзьями катался по селу и заметил припаркованный у дороги автомобиль. Остановившись, он попробовал открыть дверь машины. Она оказалась не заперта. Тогда молодой человек, не обращая внимания на прохожих, вытащил из салона автомагнитолу, а затем извлек АКБ. Похищенные предметы впоследствии были возвращены законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы, побудившие злоумышленника пойти на такой шаг.