В субботу, 27 октября, к вечеру в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В период с 19:00 27 октября до 19:00 28 октября в губернии будет облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Днем 28 октября местами по Самарской области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3; +2 °С, днем +4; +9 °С, в Самаре ночью 0; +2 °С, днем +7; +9 °С.

"Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий", — предупреждает Приволжское УГМС.