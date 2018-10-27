16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К вечеру в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий Жители Самарской области поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции "Великие имена России" Прокуратура отменила отказ в возбуждении дела по факту разлива мазута в Новокуйбышевске "Срочноденьги" заплатят 400 тыс. рублей штрафа за рекламу на асфальте В самарской школе №144 появилась мемориальная доска маршалу Дмитрию Устинову

Общество

К вечеру в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати

В субботу, 27 октября, к вечеру в Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В период с 19:00 27 октября до 19:00 28 октября в губернии будет облачно с прояснениями, местами небольшие и умеренные осадки. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Днем 28 октября местами по Самарской области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3; +2 °С, днем +4; +9 °С, в Самаре ночью 0; +2 °С, днем +7; +9 °С.

"Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий", — предупреждает Приволжское УГМС.

Гид потребителя

Фото на сайте

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

В теплицах Волжского района полиция и ФСБ нашли нелегальных мигрантов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4