Юрий Иванов вновь возглавил волжское казачество

В субботу, 27 октября, в Самаре в Окружном доме офицеров прошел Большой отчетно-выборный войсковой круг Волжского войскового казачьего общества. Главный вопрос — выборы войскового атамана на ближайшие пять лет.

В важнейшем для волжских казаков мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Своих представителей на Большой казачий круг делегировали 13 регионов ПФО, где проживают волжские казаки. Всего в состав Волжского казачьего войска входит 50 станичных, 65 хуторских, 21 городское и юртовое общество, в которых состоят 8,1 тыс. казаков. Каждая казачья сотня направила своих представителей в Самару, предоставив им право выбрать войскового атамана на ближайшие пять лет.

Перед тем как Большой отчетно-выборный войсковой круг начал работу к волжским казакам обратились Игорь Паньшин и Дмитрий Азаров.

Игорь Паньшин зачитал приветствие полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В частности, в нем отмечено, что казачество является неотъемлемой частью истории российского государства. И сейчас в ПФО ведется планомерная работа по повышению роли казачества и созданию необходимых условий для его развития. Это будет способствовать воспитанию молодого поколения казаков в духе патриотизма и верного служения Отечеству.

"Убежден, уважаемые казаки, что молодому поколению необходим ваш личный пример доброго отношения друг к другу, взаимопонимания, уважения казачьих традиций, любви к своей Родине", — говорится в приветствии Игоря Комарова.

Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул: "Казаки веками верой и правдой служили Отечеству, это особое сословие служивых людей, для которых патриотизм, преданность Отечеству и готовность по первому зову выступить в его защиту — святые понятия".

Долго роль казачества, продолжил губернатор, недооценивалась, но сегодня государство уделяет самое серьезное внимание его развитию, в частности, действует Совет при главе государства по делам казачества, совершенствуется правовая база.

"Возрождаются живые традиции казаков Волги, Кубани, Урала, Сибири, Дона. Активно развивается сеть казачьих образовательных учреждений. На территории ПФО ведут деятельность сразу несколько кадетских корпусов, в том числе Самарский казачий кадетский корпус, а общее количество кадетов-казаков приблизилось в шести тысячам. Волжское казачье войско является неотъемлемой частью российского казачества — наши казаки с честью несут службу и активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи".

Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за обеспечение общественного порядка во время ЧМ–2018 не только в Самаре, но и во всем Поволжье.

"В том, что участники и гости мирового первенства чувствовали себя комфортно, в полной безопасности во многом и ваша заслуга", — подчеркнул глава региона.

Он также пожелал Большому казачьему кругу плодотворной работы, мудрых решений и успехов в деле возрождения славы российского казачества.

Что касается главного вопроса повестки, то большинством голосов волжские казаки проголосовали за избрание на должность войскового атамана Юрия Иванова.

"Любо атаману? Любо!" — отреагировал зал ОДО.

Для врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности это уже третий срок во главе Волжского казачьего войска.

После традиционных казацких процедур, куда входит в том числе три удара нагайкой, Юрий Иванов принес присягу на верность казачеству.

"Хочу заверить, что приложу все свои силы для того, чтобы волжское войско крепло, процветало и стало передовым на рубежах Российской Федерации. Мне невозможно будет это сделать без вас", — поблагодарил казаков войсковой атаман. И добавил: "Я ваш отец, вы мои дети".