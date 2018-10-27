Губернатор: "Дмитрий Коган оставил яркий след в культурной жизни города и региона"

В субботу, 27 октября, на фасаде Самарской государственной филармонии была открыта мемориальная доска в память выдающегося скрипача Дмитрий Когана. Почтить память и вспомнить талантливого музыканта пришли первые лица региона, коллеги, истинные ценители искусства.

Дмитрий Коган ушел из жизни в прошлом году. Ему было 39 лет, но музыкант успел внести значительный вклад в мировое искусство. Виртуозным исполнением он покорял крупнейшие площадки мира и дарил свое творчество россиянам. Помимо профессиональной деятельности, он много времени уделял благотворительности, восстановлению статуса классической музыки в современном обществе, создал Фонд поддержки уникальных культурных проектов.

Огромное влияние Дмитрий Коган оказал на развитие культуры Самарской области. Он многие годы сотрудничал с Самарской филармонией, а с 2011 по 2013 г. был ее художественным руководителем. Музыкант основал камерный оркестр "Volga Philarmonic", с которым выступал на лучших площадках России и Европы. Под руководством Дмитрия Когана реализовано немало знаковых проектов — "Пять Великих скрипок", фестивали "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжский фестиваль духовной музыки.

Если бы не ранний уход из жизни, Дмитрий Коган много бы еще сделал для российской культуры, уверен художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаил Щербаков.

"У нас с ним были дружеские, близкие отношения — как у папы с сыном, — поделился дирижер. — Первый раз он приехал в Самару в 14 лет, когда мы с оркестром отмечали юбилей его великого деда Леонида Борисовича Когана. Играл Сибелиуса и, как начинающий музыкант, он постоянно задавал мне вопросы".

Настойчивость, искренний интерес, постоянный поиск нового позволили Дмитрию Когану быстро прогрессировать.

"Он много работал над собой и постепенно становился все более маститым, виртуозным, глубоким музыкантом, — продолжает Михаил Щербаков. — В конце концов Дмитрий Петрович стал не просто артистом, а музыкальным деятелем, которого заботила судьба музыкального искусства всей страны… Он бы еще многое сделал для России".

Увековечить память музыканта предложили коллеги Дмитрия Когана по филармонии. Их поддержали. Открытие мемориальной доски приурочили к 40-летию со дня рождения скрипача.

Как отметил на торжественной церемонии Дмитрий Азаров — это знак признательности музыканту, прекрасному человеку, который оставил яркий след в культурной жизни города и региона.

"Уверен, что традиция увековечивать память людей, которые внесли свой вклад в развитие нашего региона, будет продолжаться, — отметил глава региона. — Мы благодарные люди, и помним тех, кто дарил нам радость, свое творчество, свой талант, иногда отдавая ему себя без остатка".

Дмитрий Азаров не раз лично встречался с виртуозом скрипки, посещал его концерты.

"Дмитрий Павлович был не только блистательным музыкантом, но и человеком, который имел гражданскую, активную общественную позицию. Первое выступление после трагического Беслана, много других благотворительных акций, которые пробуждали самые светлые чувства, инициированы именно им", — подчеркнул губернатор.

После открытия мемориальной доски присутствующие возложили цветы в память о выдающемся деятеле искусства.