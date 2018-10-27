В Тольятти IT-разработчики из разных городов обменялись передовым опытом

В Автограде в субботу, 27 октября, прошло мероприятие Panda Meetup. Бэкенд-разработчики собрались в одном из тольяттинских кафе, чтобы обсудить передовые методики IT-технологий.

Panda Meetup проходит при поддержке департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области. Это образовательный проект российского IT-сообщества по организации бесплатных специализированных митапов в регионах страны.

Начальник учебного отдела МАУ "Агентство Экономического развития" (АЭР) Тольятти Максим Михайловский сообщил, что задача проекта — собрать под одной крышей разработчиков и лидеров команд из ведущих компаний с целью обмена опытом и успешными кейсами для повышения компетенций. Привлечение федеральных и международных IT-компаний в регион — еще одна цель проекта, которая уже начала реализовываться. Так, например, в октябре в Тольятти открылся офис компании One two trip.

Проект стартовал в 2018 г. и ориентирован на всю Россию. Начиная с июня октябрьский тольяттинский митап стал восьмым по счету. До этого в рамках Panda Meetup уже состоялись семь мероприятий в Пензе, Саратове, Самаре и Тольятти, которые получили позитивный отклик у всех участников процесса. На прошлых встречах участники поговорили о блокчейне, 3D-печати, задачах тестирования и пути развития начинающих разработчиков.

В Тольятти это уже третий митап, где 27 октября собралось около 150 IT-разработчиков, среди которых помимо тольяттинцев были специалисты из Самары, Москвы, Пензы, Ульяновска, Казани и других городов. Это лидеры в сфере программирования, представители IT-компаний федерального уровня, которые работают на таких языках, как Python, Java, Php. Они поделились своим опытом и рассказали о трендах развития технологий, методологиях и подходах, которые используют в своих компаниях.

Так, частный эксперт, архитектор информационных систем и fullstack developer Сергей Обухов приехал из Москвы, чтобы на примерах e-commerce проектов рассказать о ключевых этапах подготовки к пиковым нагрузкам, о подходах и технологиях масштабирования проектов. Москвич Алексей Попков на примере личного проекта рассказал, как настраивать docker, запускать компоненты приложения на LAMP стеке одной командой с помощью docker-compose. Еще один гость из столицы Игорь Шеко, который сегодня разрабатывает VoxEngine в Voximplant представил доклад "Serverless. Перестаньте быть сисадмином и начните писать код".

Специалист из Самары Сергей Балалаев представил доклад "Серверсайд на Swift и применение технологии Vapor в продакшене", поделившись секретами реактивной разработки, рассказал, как "поднять" сервер под MacOS и Ubuntu.

Юрий Артамонов (Самара) поделился опытом построения API, а также приемами, которые позволяют решать проблемы с переездом решений на базе CUBA на up-to-date стек. Еще один самарец Руслан Шакиров на примере NodeJS приложения продемонстрировал популярные подходы к логированию, начиная от небольших одиночных приложений и заканчивая системами, построенными на основе популярной SOA архитектуры.

Приехавший из Пензы Антон Шишов показал варианты построения бэкенда от самых простых подходов до специализированных фреймворков и микросервисной архитектуры.

Как сообщили организаторы, образовательный проект Panda Meetup родился как продолжение крупнейшей в Поволжье конференции фронденд-разработчиков FrontDays. В этом году она собрала более 300 специалистов из 10 регионов России, а также Германии и Норвегии. Однако конференция проводится лишь раз в году и требует серьезной подготовки, а у айтишников — как опытных, так и начинающих — остается желание регулярно обмениваться опытом. Вот так и появился проект Panda Meetup, где разработчики, выступая с докладами, презентуют свои передовые проекты, а после участники встречи обсуждают информацию в ходе дружеского общения.

Мы пообщались с некоторыми докладчиками. Сергей Обухов рассказал, что специализируется на высоко нагруженных проектах и является сторонником современных эффективных решений, таких как Docker, Tarantool, Redis, ClickHouse, ElasticSearch. "Я случайно узнал об этом мероприятии и рад, что приехал сюда. Я работал с известными торговыми сетями, которые когда-то имели несколько розничных точек, но впоследствии разрослись, то есть я помогал решать возникшие в связи с расширением технические проблемы. Сюда я приехал не только делиться опытом. Меня заинтересовали темы некоторых докладов. Это, конечно, не совсем мой профиль, но это очень интересный опыт, который, возможно, мне пригодится" — сообщил Обухов.

Директор тольяттинского офиса Холл-монд Алексей Онучен рассказал о том, что свою специальность получил в Самарском Аэрокосмическом университете. По его словам, уровень подготовки программистов в вузах Самарской области очень высокий. "В частности, мы, как представители своей компании, активно представлены на ведущих российских и мировых конференциях, касающихся разработок программной платформы Java. Мы делимся своими знаниями на мероприятиях передового мирового уровня, где к нам не только прислушиваются, но и ценят наше мнение. Отмечу, что самарские и тольяттинские специалисты, как технари, получают очень высокую оценку. Многие компании по этой причине создают здесь офисы центров разработки, которые тянут на себе самые серьезные задачи. То есть бизнес показывает свое доверие к нашим ребятам. Наша компания хоть и международная, но все разработки создаются здесь, в России. И фактом является то, что весь мир ждет нас на этих конференциях с нетерпением, пользуется нашими продуктами и решениями, которые представляют собой эффективный инструмент для разработчиков из других компаний, позволяющий максимально делать быстро сложные и серьезные задачи вне зависимости от сферы деятельности. А это говорит о высоком доверии к российским специалистам, к их мозгам" — заявил Алексей Онучен.

Максим Михайловский, комментируя причастность департамента информационных технологий и связи Самарской области к данному проекту, напомнил, что задачей АЭР, как управляющей компании Бизнес-инкубатора, является развитие бизнеса. "Мы организуем бесплатные курсы и семинары для предпринимателей, а также всячески способствуем их продвижению на рынке Тольятти, региона и в целом по России. Основной принцип работы на мероприятиях Panda-Meetup — создание благоприятной атмосферы для живого общения IT-специалистов в неформальной обстановке. Именно этим определяется выбор места встречи разработчиков и тим-лидов, чтобы они в комфортной и непринужденной обстановке смогли обмениваться рабочими кейсами, идеями, получать новую информацию, узнавать о новых проектах, чтобы создавать свои разработки. Специализация сегодняшней встречи — бэкэнд, то есть разработки сайтов с внешним приложением. При отсутствии среды, в которой "варятся" специалисты, у них меньше идей. Создание же такой общности программистов — это возможность молодежи учиться, а старшим делиться опытом. В ходе таких встреч нередко возникают стартапы, которые мы реализуем в бизнес-инкубаторе. Поэтому мы намерены как можно больше организовывать подобных мероприятий, куда будем приглашать профессионалов из разных городов" — сообщил Михайловский.