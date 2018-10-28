Житель Самары ограбил свою мать, отказавшуюся дать ему деньги

В отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница, заявившая, что несколько дней назад в квартире дома на ул. Блюхера, ее ограбил сын, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов заявительницы, мужчина потребовал у 60-летней матери деньги. Получив отказ, не обращая внимания на многочисленные уговоры родственницы, он забрал из квартиры потерпевшей шуруповерт стоимостью 3 тыс. руб. и скрылся. Впоследствии похищенное предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Полицейские установили личность 39-летнего подозреваемого, место его возможного нахождения, и вскоре он был задержан. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Полицейские проводят необходимые мероприятия, чтобы вернуть похищенное имущество законной владелице.