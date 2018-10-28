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Экология Общество

Активисты "Молодой гвардии" провели демонстрацию под девизом "Сделаем Самару чище"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 октября, по городским улицам прошла демонстрация под девизом "Сделаем Самару чище". В ней приняли участие около 100 студентов, школьников и активистов "Молодой гвардии Единой России".

Шествие было посвящено проблемам экологии в регионе. С плакатами и флагами в сопровождении автомобиля Госавтоинспекции молодые люди прошли по ул. Ново-Садовая и пр. Ленина. Они скандировали лозунги и приглашали прохожих влиться в ряды неравнодушных.

"Проблема экологии с каждым годом становится острее, — говорит руководитель самарского регионального отделения всероссийской организации "Молодая гвардия Единой России" Галина Лагерева. — Наш город не является исключением, поскольку экологическая культура у нас далека от идеальной. Люди оставляют после своего отдыха на природе груды мусора. Загрязняют берега Волги. Мы хотим привлечь внимание жителей к этой проблеме".

Подобное шествие участники "Молодой гвардии" в Самаре провели впервые. Чаще активисты выходят на субботники, очищают от мусора парки и берег реки, собирают и сдают на утилизацию использованные щелочные батарейки.

"Этой акцией мы хотим показать горожанам и правительству области, что молодежь небезразлична к вопросу загрязнения окружающей среди, — говорит активист Антон Родионов. — По области большое количество несанкционированных свалок. Также хотим обратить внимание на проблему негуманного обращения с домашними животными. Увы, такие случаи имеют место быть. Лично мне небезразлична судьба Самарской области и России в целом. От того, сможем ли мы решить наболевшие проблемы, зависит наше будущее".

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