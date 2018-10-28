Две модели Lada вошли в число самых продаваемых машин в Европе

Lada Vesta и Lada Granta вошли в сотню самых продаваемых автомобилей на европейском рынке, сообщает ria.ru со ссылкой на данные консалтингового агентства Focus2move.

Согласно проведенному исследованию, по итогам девяти месяцев 2018 г. в Европе продано 82 794 машины Lada Vesta, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот результат поднял модель с 71-го на 49-е место рейтинга, по соседству с Hyundai i20 (продано более 83 000) и BMW 5 Series (82 610).

Показатели Lada Granta — 74 463 реализованных автомобиля. Это 55-е место и плюс одна строчка к прошлогодней позиции в этом рейтинге. Ближайшие соседи "Гранты" в списке — Volkswagen Up и Volkswagen Touran.