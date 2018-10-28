Областная ГИБДД предостерегла водителей и пешеходов в связи с первым снегопадом

На большей территории Самарской области наблюдается выпадение мокрого снега с дождем из-за чего асфальтовое покрытие стало скользким, предупреждает региональная ГИБДД.

"В этой связи, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах, не совершать опасных и резких маневров, не превышать скоростной режим, так как в условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательными водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками", — говорится в релизе.

Также ГИБДД напоминает, что нельзя осуществлять движение в снегопад и дождь, если у вашего автомобиля неисправны стеклоочистители или световые приборы сильно загрязнены, особенно в темное время суток.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части, а также обозначать себя световозвращающими элементами.