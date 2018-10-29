КНПЗ продолжает поддерживать природную гармонию

Куйбышевский НПЗ выпустили в "большое плавание" более 76 тысяч мальков сазана и толстолобика.

Акции по восполнению водных биологических ресурсов нефтепереработчики проводят более 10 лет — за это время в Саратовское водохранилище выпущено почти два миллиона мальков разных пород рыб, в том числе и краснокнижной стерляди. В этом году выбор сделан в пользу представителей семейства карповых: сазана и толстолобика. Они ценятся за то, что, питаясь фитопланктоном, активно очищают реки. В благоприятных условиях взрослые особи вырастают до 50-70 см и набирают 4-6 кг веса.

Сейчас самое благоприятное время для адаптации молоди в естественной природной среде: в воде достаточное количество питательных веществ и кислорода, поэтому "переселение" малыши, выращенные в рыбопитомнике Духовницкого района Саратовской области, перенесут хорошо, — уверяют специалисты Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Забота об окружающей среде — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Одним из ключевых принципов компании является рациональное использование природных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности, а также сохранение и восстановление биологического разнообразия экосистемы.

Заселение в Волгу редких и ценных пород рыб стало эффективным средством зарыбления реки благодаря совместным усилиям дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть". Все мероприятия по воспроизводству рыб осуществляются под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Это ведомство рекомендует виды рыб, которые впишутся в экосистему, не нарушая ее баланс и природную гармонию.