Финал конкурса "Достояние губернии — 2018" пройдет 30 октября

Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 16:30.

Конкурс компаний проводится ТРК "ГУБЕРНИЯ" совместно с Общественной палатой Самарской области при поддержке правительства региона во второй раз. В этом году экспертный совет из представителей Общественной и Торгово-промышленной палат региона, профильных министерств и ведомств области, а также руководство телерадиокомпании "Губерния" рассмотрел около 200 заявок.

Всего в конкурсе представлено 10 номинаций, при этом две из них разделены на категории. Например, в "Здоровье" отдельно будут соревноваться частные компании и организации с государственной долей участия. В "Науке и образовании" среднему учебному звену не придется конкурировать с высшим. Таким образом, в финал попадут 36 компаний (по три в каждом из направлений). Заветную статуэтку и почетное звание "Достояние губернии" получат 12 участников. Кто это будет, станет известно во вторник, 30 октября.

Награждение пройдет в торжественной обстановке в Самарском академическом театре оперы и балета (пл. Куйбышева, 1). Прямую трансляцию с места событий можно будет посмотреть на телеканале "Губерния" в 16.30 (21-я кнопка во всех кабельных сетях Самарской области) и онлайн на сайте guberniatv.ru.