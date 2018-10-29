ВК "Нова" обыграл "Газпром-Югру" на выезде в Сургуте

На матч в Сургуте "Нова" вышла после двух поражений подряд на старте Суперлиги. Обменявшись с соперником в начале сета очками, "Нова" быстро взяла инициативу в свои руки.

У команды полетела подача, а надежный прием позволил Чесу организовать быструю игру в атаке. Как результат — 13:8. Следующие две попытки "Газпрома-Югры" заработать очки наткнулись на непробиваемый волжский блок — 15:8. Такой отрыв сконцентрированная "Нова" сопернику не отдает, что и продемонстрировало табло по окончании первой партии — 25:18.

Во втором сете "Нова" не смогла обойтись без необязательных ошибок и позволила Сургуту некоторое время держаться на равных — 10:10. Как только игра волжан вернулась в стабильную колею, хозяева площадки перестали успевать за соперником - 18:15. "Нова" довела до победы и эту партию — 25:17.

В начале третьей партии волжане продолжили набирать очки на подачах, уверено завершать свои атаки и надежно разрушать атаки соперника с выбитого приема — 11:5. "Нова" на минуту потеряла концентрацию и тут за это поплатилась. К середине сета впереди оказались уже сургутяне — 15:14. Но в оставшееся время волжане обидных ошибок себе не позволяли- 21:18. Точку в матче поставил эйс Бирюкова — 25:21 и 3:0 по партиям.

Самыми результативными игроками в самарской команде стали Шкулявичус и Бирюков у них по 14 мячей. Биссет набил 13 очков. На счету Сергея Бусела 6 результативных блоков из 15 поставленных командой.