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Преступления Происшествия

Самарец украл из магазина шоколад на 3 тыс. рублей

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию поступило сообщение от работников торговой точки, расположенной на ул. Солнечная в Кировском районе Самары. Заявитель сообщил, что из магазина неизвестный похитил плитки шоколада на общую сумму около 3 тыс. рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников магазина и очевидцев случившегося, отработали записи с камер видеонаблюдения, установленных на торговой точке. Полицейские получили необходимые сведения о внешности подозреваемого.

В ходе проверки лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 20-летней самарец. Оперативники выяснили адреса, где мог находиться подозреваемый. В результате оперативных мероприятий разыскиваемый был задержан. В ходе беседы с полицейскими молодой человек признался в содеянном.

В настоящее время в отношении него по признакам преступления, предусмотренного частью ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", было возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим имущественным преступлениям.

Гид потребителя

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