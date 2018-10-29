Продажа площадки бывшего 4-го ГПЗ в Самаре заблокирована

Ранее анонсированную продажу с торгов крупнейшей в центре Самары свободной площадки под застройку - территории бывшего 4-го ГПЗ - заблокировали таинственные инвесторы через орловское УФАС, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, площадку планировалось продать за 1 млрд рублей. Там должны были появиться жилые комплексы, торговые центры, гостиницы, школа, детские сады и поликлиника. Оператором проекта стало ООО "Самара-Центр", которому и передали земельный участок.

Со временем владельцы "Самара-Центра" - Александр Швидак и Вадим Егиазаров - отказались от планов строительства "города-сада" и даже выразили готовность распродать землю СПЗ-4 по частям, но желающих купить ее не находилось.

После старта процесса санации в подконтрольном им Балтинвестбанке бизнесмены перестали обслуживать кредитные обязательства. Подконтрольный им бизнес (и в его числе "Самара-Центр") стал банкротиться.

Управляющим банкротством "Самара-Центра" Натальей Петрыкиной выставлена на продажу недвижимость, находящаяся в залоге у Балтинвестбанка. Всего предлагалось три лота, состоящих из 30 земельных участков площадью 13,6 га, а также уцелевшие здания и объекты инфраструктуры. За все три лота банк планировал выручить 1,28 млрд рублей. Торги планировалось провести торги с 1 октября по 2 ноября 2018 года.

Меньше чем через месяц после объявления торгов их проведение заблокировали третьи лица. Житель Воронежа Александр Трясцин обратился с жалобами в УФАС по Орловской области (в Орле прописана организатор торгов Наталья Петрыкина) с требованием аннулировать объявленные торги. Трясцин ссылается на то, что "в нарушение закона о банкротстве конкурсным управляющим должника не опубликован отчет об оценке имущества должника. На продажу выставляются социально значимые объекты, такие как сетевое хозяйство (водопроводные сети, канализационные сети, электрические сети, тепловые сети), на которое отсутствует государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Это может повлечь за собой невозможность регистрации перехода прав на объекты".

Как пишет издание, Трясцин приходит к выводу, что "единственным объяснением выставления социально значимых объектов на торги может служить намерение конкурсного управляющего снизить инвестиционную привлекательность имущества и ограничить круг потенциальных покупателей с целью его продажи заранее определенному лицу".

В другой жалобе Трясцин ссылается на то, что не смог осмотреть продаваемую управляющим "Самара-Центром" недвижимость. По версии жалобщика, он уведомил Петрыкину о намерении осмотреть имущество, для чего даже прилетел в Самару, однако лиц, способных продемонстрировать ему объект, по указанному адресу не обнаружил.

Антимонопольная служба прислушалась к доводам Трясцина и 15 октября 2018 г. выдала обязательное для исполнения предписание об аннулировании торгов. Петрыкина пытается оспорить вердикт в судебном порядке.

По данным базы арбитражного суда, 24 октября 2018 г. Петрыкина обратилась с иском к УФАС по Орловской области. Управляющий "Самара-Центром" требовала также обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого акта, но безрезультатно.

По информации источника, у лиц, торпедировавших торги, остались дополнительные рычаги давления на ситуацию в случае, если схема с ФАС даст сбой. Александр Трясцин прислал в редакцию "Самарского обозрения" собственное заявление, которое он подал в УМВД России по г. Самаре и Следственное управление Следственного комитета по Самарской области. В нем он требует возбудить в отношении Петрыкиной уголовное дело. В документе Трясцин ссылается на то, что, несмотря на решение УФАС, 18 октября Петрыкина возобновила торги на электронной площадке, продолжая сбор заявок и задатков.

Кроме того, по утверждению Трясцина, согласно закону о банкротстве, управляющий

для сбора задатков должна открыть отдельный банковский счет должника. Вместо этого в объявлениях для перечисления задатков и полной суммы расчета указан не специальный счет "Самара-Центра", а личный счет ИП Петрыкиной Н.В. Такие действия Трясцин интерпретирует как попытку завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере.

Почему жителя Воронежа так задели торги по продаже самарской недвижимости, остается только догадываться. Сам Трясцин в разговоре с изданием сообщил, что является доверенным лицом неких самарских инвесторов, заинтересованных в покупке площадки СПЗ-4. Называть имена этих инвесторов Трясцин не стал.

По его словам, торги уже аннулированы и в ближайшее время проводиться не будут до устранения всех нарушений. Жалобщик убежден, что Петрыкина рассчитывала продать недвижимость заранее выбранным покупателям. При этом Трясцин не владеет информацией, есть ли у БИБа уже покупатели на площадку "Самара-Центра".

Источник в руководстве Балтинвестбанка сообщил изданию, что в банке сожалеют по поводу аннулирования торгов, но не видят в этом никакой трагедии. "После того как нарушения будут устранены, торги возобновятся", - отметил источник. Он не стал обсуждать вопрос, будет ли банк требовать отставки управляющего. "Инициатором его назначения был не банк, а "Самара-Центр". Для отставки управляющего необходимо согласие всех кредиторов "Самара-Центра", а БИБ там далеко не единственный", - пояснил источник.

Арбитражные управляющие сомневаются, что ошибки Петрыкиной случайны. "В банкротствах предприятий накоплена уже большая практика. Каждый опытный управляющий прекрасно знает слабые места при проведении торгов и старается их избегать. В случае, если обвинения в адрес Петрыкиной верны, складывается ощущение, что управляющий сознательно совершала шаги, которые в дальнейшем позволят оспорить ее действия", - считает один из самарских арбитражных управляющих.