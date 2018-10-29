Верховный Суд РФ отказал Виктору Суркову в претензиях на активы Автозаводстроя

Верховный Суд РФ отказал "Виктор и Ко Мега Парк" в передаче в кассацию судебных решений по искам компании к контрагентам банкротящегося холдинга "Автозаводстрой" ("АЗС"), пишет "Самарское обозрение".

Напомним, холдинг "Автозаводстрой" некогда был одной из крупнейших строительных групп Тольятти. АЗС специализировался на выполнении крупных контрактов госструктур и частных заказчиков. Бенефициаром Автозаводстроя выступал тольяттинский бизнесмен Игорь Кадыров.

В 2015 г. АЗС столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Во многом они были связаны с претензиями заказчиков к выполненным строительным холдингом работам. Областное правительство оказалось недовольно качеством построенного Кадыровым комплекса "Лада Арена". А американская компания "Дженерал Моторс" отказалась оплачивать построенный для нее в Тольятти завод. В связи с тем, что строительные работы АЗС вел в основном на заемные средства, у Кадырова возникли проблемы с обслуживанием кредитов. Вскоре банк ВТБ подал иск о банкротстве ООО "Автозаводстрой".

Решением арбитражного суда Самарской области от 25 мая 2016 г. ООО признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Александр Осипов. Ход банкротства АЗС шел под полным контролем ВТБ.

Летом 2016 г. в теме появилась третья сила. 1 июня компания ООО "Виктор и Ко Мега Парк" обратилась в самарский арбитраж с исковым заявлением о процессуальном правопреемстве по долгам АЗС перед АВБ и просьбой произвести замену конкурсного кредитора. 8 июля это требование удовлетворили.

Таким образом "Виктор и Ко Мега Парк" превратилось в крупнейшего кредитора АЗС, с суммой требований порядка 450 млн рублей. Это позволяло компании контролировать ход его банкротства.

Как пишет "СО", участие в теме банкротства АЗС требовало от Суркова серьезных финансовых затрат. Окупить их девелопер, видимо, надеялся за счет контрагентов Игоря Кадырова. Управляющие АЗС развязали ряд громких судебных конфликтов, которые теоретически могли принести кредиторам Автозаводстроя порядка 2 млрд рублей. АЗС потребовал вернуть в конкурсную массу предприятия тольяттинский завод Valeo, который Игорь Кадыров продал французскому автокомпонентному холдингу незадолго до банкротства своей компании. Сумма сделки тогда составила 300 млн руб., а вырученные средства Автозаводстрой направил на расчеты с банками. Порядка 1,1 млрд руб. АЗС попытался взыскать с областного минстроя в качестве оплаты за выполненные работы по "Лада-Арене". Все эти действия в итоге дивидендов не принесли. 26 октября 2017 г. Арбитражный суд Поволжского округа прекратил производство по жалобе управляющего по оспариванию сделок с заводом Valeo. 11 октября 2018 г. Арбитражный суд Поволжского округа также отказал управляющему АО "Промышленное строительство" (ранее "Автозаводстрой") в требовании взыскать с минстроя 1,1 млрд рублей.

Еще одним объектом активности ставленников Суркова, по информации "СО", стал Тольяттихимбанк, с которого управляющий АЗС пытался взыскать порядка 653 млн рублей. Всего в адрес банка управляющий ООО "Автозаводстрой" подал три иска: об оспаривании оплаты АЗС долгов перед банком на суммы 150 млн руб. и 248 млн руб., а также вексельной сделки с участием АЗС, ТХБ и Глобэксбанка. Первые три инстанции судов отказывали управляющему в его требованиях, и тот попытался перевести рассмотрение дела в Коллегию по экономическим спорам Верховного Суда. Окончательный вердикт по этому делу в конце октября вынес судья Верховного Суда РФ Денис Капкаев. Он отказал в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ. Свою позицию Капкаев аргументировал тем, что содержание жалоб, которое сводится к переоценке доказательств и установлению иных обстоятельств по обособленному спору, не подтверждает нарушений судами норм права, влекущих отмену или изменение обжалуемых актов.

Юристы уверены, что после решения судьи Капкаева в деле поставлена точка. "Верховный Суд вынес решение по кассационной жалобе управляющего Автозаводстроем. Никаких иных жалоб в рамках данного процесса Верховный Суд рассматривать не будет", - пояснил "СО" адвокат Анатолий Антонов.

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