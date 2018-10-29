В Самаре разворачивается массовая кампания по демонтажу гаражей

Почти ежедневно в самарских дворах работает спецтехника, безжалостно вырывая из земли железные коробки и увозя их на утилизацию. В районных администрациях сообщают о долгожданной очистке захваченных автовладельцами территорий. Не обремененные транспортными средствами жители радуются освобожденным площадкам, в то время как владельцы железных конструкций всячески пытаются спасти имущество и называют происходящее беспределом.

Неприятные новости

Гаражный вопрос возник в Самаре не вчера. Он всплывает всякий раз, когда в городе затеваются крупные строительные и дорожные проекты. Особенно остро тема зазвучала в преддверии чемпионата мира по футболу. Тогда исчезли целые гаражные массивы, включая постройки на ул. Ташкентской, где прокладывали линию скоростного трамвая. "Вывезли тысячи гаражей", - вспоминает хозяин одного из боксов, самарский адвокат Владислав Юдин. В его семье семеро детей, четверо из которых - спортсмены и победители парусных регат различных уровней. В результате сноса они лишились хранившихся в гараже трех детских спортивных яхт, на которых были выиграны многие соревнования. "Никаких уведомлений о том, что гаражи сносят, не висело. В гараже моего отца срезали двери, так что все желающие могли выносить содержимое", - описывает ситуацию Юдин. В поисках гаража и яхт он объездил весь город, но следов так и не нашел…

После чемпионата снос продолжился с новой силой, теперь уже внутри самарских дворов. Гаражи начали исчезать во всех девяти районах города: на Волжском проспекте, ул. Волгина, Московском шоссе, ул. Владимирской и т.д. У самарского блогера Александра Жоголева гараж стоял на пр. Кирова. "Поставил пару лет назад на место чужого сгоревшего", - рассказывает блогер. Объявление о сносе мужчина обнаружил в сентябре. "Как только я собрался убирать бокс, ко мне подбежала толпа черметчиков с просьбой продать железо. В итоге я устроил своеобразный тендер и выручил за гараж 12 тыс., при условии что перекупщики сами распилят его и вывезут на металл", - говорит блогер. А снос гаражей он в целом поддерживает: "Хаотично разбросанные коробки портят облик двора. Кроме того, за гаражами периодически собираются нетрезвые компании, ночуют бездомные люди - отсюда мусор и пожары", - констатирует Александр. Удручает его лишь то, что к сносу власти относятся непродуманно. "К примеру, у нас во дворе люди были готовы собрать мусор. Но им никто не предоставил дополнительные контейнеры и не помог с вывозом", - считает блогер.

Не все средства хороши

Еще больше сносу радуются в Сарапульском переулке, возле лицея "Престиж". "В нашем дворе 40 гаражей. Они появились здесь еще в советское время и доставляли массу неудобств. В одном из них круглосуточно шумел автосервис, возле других то и дело собирались пьяные компании", - рассказывает управляющий микрорайоном Наталья Шохова. Освободившуюся территорию она предлагает благоустроить в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". "Здесь вполне можно обустроить скверик, поставить лавочки, посадить деревья", - говорит Шохова.

Руководитель подрядной организации Денис Терехин признается, что многие гаражи сегодня убирают самовывозом. "Мы благодарны людям за то, что они с пониманием относятся к нашей работе", - поясняет подрядчик. И все-таки легко расстаются с имуществом далеко не все. Например, гараж жителя ул. Партизанской Андрея Надулина стоял на своем месте более 50 лет. Мужчина признается, что в первую ночь после сноса почти не спал: не мог привыкнуть к тому, что машина стоит на улице. "Когда гаражи ставят в скверах и на пешеходных зонах - это безобразие. С этим нужно бороться. Но кому и чем помешали наши коробки, которые полвека простояли в дворовом тупике? Место непроходное, здесь разве что склад можно разместить, - недоумевает самарец. - Зато в центре города двор дома №48 на ул. Мичурина весь заставлен гаражами и при огромном количестве детворы. Рядом - ни одного турника, лесенки, горки, даже скамейки!"

Получив уведомление, Надулин явился в районную администрацию с намерением узаконить существующий гараж, но получил отказ со словами "теперь уже поздно". И подобных историй масса. "Мы не против чистых дворов, но давайте решать проблему цивилизованно, системно и открыто. Я лично уверен, что соберу и подписи жильцов, юрлиц о том, что мой гараж им не мешает, и все необходимые документы для процедуры узаконивания родного "железа"! И платить аренду готов".

Без четкого плана

По данным семи из девяти внутригородских районов, в городе расположено более 26 тыс. металлических гаражей, из них примерно половина приходится на Советский район. На начальном этапе их сносом занималась городская администрация, однако с 1 сентября 2017 г. полномочия передали администрациям внутригородских районов. Примерно в то же время каждый из районов принял порядок (положение) об освобождении самозанятых участков, которые должны размещаться в сети Интернет. Правда, на момент написания материала реестры с адресами гаражей удалось найти лишь на сайте Промышленного и Кировского районов. В остальных случаях публиковались только отдельные объявления о сносе - как правило, в рубрике "для населения".

В 2018 г. власти заключили муниципальные контракты на снос гаражей. Вот только на вопрос, существует ли план демонтажа, в администрациях не отвечают. Сообщается лишь, что в первую очередь удаляются объекты, препятствующие устранению аварий на инженерных сетях, находящиеся на туристических маршрутах, мешающие реализации федеральной программы "Комфортная городская среда". Кроме того, снос производится по обращениям граждан, а в Советском районе учитывают еще и заявления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также информацию из СМИ.

Порядок прежде всего

Порядок сноса почти во всех районах одинаков. Во время рейда по дворам сотрудники администрации выявляют металлические гаражи, составляя при этом акт осмотра. Далее район обязан выявить правообладателя объекта, для чего направляется запрос в ГУ МВД. После этого межведомственной районной комиссией принимается решение о сносе. Одновременно гараж появляется в реестре незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу.

Обязательный этап - размещение уведомления на самом боксе. В нем обозначается дата планируемого сноса и просьба к владельцу либо явиться в администрацию с правоустанавливающими документами, либо вывезти гараж самостоятельно. На все про все хозяевам дается порядка месяца-двух. Однако жители утверждают, что сроки нередко нарушаются. "Заявление о сносе появилось 1 октября, а уже 11-го наших гаражей не было", - рассказывает самарчанка Татьяна Чекмарева.

Страдает и сама процедура. Так, вывоз объекта должен производиться целиком, однако очевидцы утверждают, что коробки порой распиливают прямо во дворах. "Скорее всего, подрядчики имеют отношение к чермету и выручают деньги за сданный металл", - предполагает Чекмарева. Охотятся на металлолом и частные перекупщики. В Промышленном районе они якобы распространяли фиктивные объявления о сносе, чтобы выкупить гаражи.

Буква закона

Власти подчеркивают, что борются лишь с незаконными гаражами. "Демонтажу подлежат самовольные постройки, смонтированные на землях, не отведенных для этих целей в установленном порядке, размещенные и/или эксплуатируемые без правовых оснований", - сообщили в Кировском районе.

В то же время директор консалтинговой компании S.D.A.Group Дмитрий Яровой напоминает, что некапитальные гаражи не являются недвижимостью, а значит, право на их установку имеет лишь тот, кто оформил земельный участок под гаражом. С этой точки зрения большинство сегодняшних гаражей действительно незаконны. "До 1997 г., когда был принят закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", права на землю регистрировались по-разному и разными ведомствами: комитетом по земле, БТИ и т.д. Проблема - в том, что уже после вступления закона в силу владельцы не перерегистрировали участки по новому порядку", - отмечает Яровой.

Еще одна группа "незаконников" - владельцы, заключившие договор на аренду участка, но не платившие арендных платежей. "Администрация имеет право в случае неоплаты или непродления условий договора объявить о его расторжении", - говорит Яровой.

Таким образом, получив уведомление о сносе, многие предпочтут сдать гараж на металлолом, но найдутся и такие, кто захочет узаконить постройку. Им юристы рекомендуют набраться терпения. Для узаконивания гаража заявителю необходимо обратиться в администрацию Самары. Согласно федеральным и региональным законам, власти города управляют землями, собственность на которые не разграничена - именно на них находится большинство гаражей. Заявление нужно подать на имя главы города в департамент градостроительства. "Порядок предоставления земли в аренду будет зависеть от основания, на котором заявляется владелец, - поясняет Дмитрий Яровой. - Если земля выделяется на общих основаниях, то администрации необходимо провести конкурс на аренду данного участка. Кроме того, заявитель должен за свой счет подготовить проект межевания участка и поставить его на кадастровый учет".