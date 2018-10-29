Самарский космонавт Олег Кононенко в декабре отправится в космос

Главная медицинская комиссия признала самарского космонавта Олега Кононенко годным к полету по состоянию здоровья, пишет 63.ru со ссылкой на официального представителя Роскосмоса.

Медицинская комиссия также вынесла положительный вердикт в отношении испытателя Александра Скворцова, который выступит в качестве дублера.

"Старт основного экипажа МКС-58/59 в составе космонавта Олега Кононенко, астронавтов Давида Сен-Жака и Энн МакКлейн запланировали на начало декабря этого года", - рассказал официальный представитель Роскосмоса.

Это будет первый запуск с космодрома на Байконуре после аварии, произошедшей на ракете "Союз". Нештатная ситуация возникла 11 октября. Сам запуск ракеты производства РКЦ "Прогресс" прошел успешно, но в процессе полета у нее отключились двигатели второй ступени. В результате ракета-носитель не смогла доставить космонавтов на МКС. Они вернулись на Землю благодаря аварийно-спасательному оборудованию.