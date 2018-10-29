Самарская команда по регби будет выступать под брендом "Крылья Советов"

В перерыве матча 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" на "Самара Арене" пройдет презентация новой регбийной команды, которая будет выступать под брендом "Крыльев" в Чемпионате России среди любительских коллективов, сообщает пресс-служба "КС". Команда будет сформирована на базе регбийного клуба "Самара", который был создан в 2012 г. и неоднократно участвовал в финале регбийной лиги, а также розыгрышах Кубка России.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"