Самарская команда по регби будет выступать под брендом "Крылья Советов"

В перерыве матча 12-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" на "Самара Арене" пройдет презентация новой регбийной команды, которая будет выступать под брендом "Крыльев" в Чемпионате России среди любительских коллективов, сообщает пресс-служба "КС". Команда будет сформирована на базе регбийного клуба "Самара", который был создан в 2012 г. и неоднократно участвовал в финале регбийной лиги, а также розыгрышах Кубка России.
"Игроки нашей команды активно поддерживают нашу любимую футбольную команду "Крылья Советов", поэтому мы вышли с предложением отстаивать честь клуба на регбийных полях. "Крылья Советов" ответили согласием и теперь 29 октября начнется новая история нашей регбийной команды. Новый сезон начнется в апреле. До этого времени мы должны заказать новую форму с ромбом КС на груди и в цветах клуба. Вокруг костяка нашей команды соберем новых игроков из болельщиков "Крыльев" — наши тренировки проходят три раза в неделю на стадионе "Локомотив" — во вторник, четверг и субботу в 18:00. Прийти на нее и попробовать свои силы может любой желающий", — отметил главный тренер регбийной команды "Крылья Советов" Максим Саврасов.