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ДТП Происшествия

Под Кинелем погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

КИНЕЛЬ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 октября, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 23-летнего водителя ВАЗ-21102.

В 22:20 он ехал по дороге Кинель — Богатое — Борское со стороны с. Красносамарское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 34 и 35 км дороги автомобилист нарушил правила расположения на проезжей части и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм водитель скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.

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