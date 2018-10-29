Под Кинелем погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки

В субботу, 27 октября, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 23-летнего водителя ВАЗ-21102.

В 22:20 он ехал по дороге Кинель — Богатое — Борское со стороны с. Красносамарское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 34 и 35 км дороги автомобилист нарушил правила расположения на проезжей части и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм водитель скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка.