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Инвестиции Экономическая политика

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области возглавил Сергей Никитин

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнительным директором Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) стал Сергей Никитин. Его представил коллективу министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Сергей Иванович Никитин имеет опыт работы на руководящих должностях: с 2003 по 2005 г. он управлял подразделениями компании "Вимм-Билль-Данн" в Поволжье, с 2006 по 2007 гг. являлся Региональным директором AMTEL-VREDESTEIN в Поволжье и на Урале, с 2007 по 2015 гг. занимал позицию генерального директора предприятий СТС Media в Самаре, а с 2015 г. — директора Самарского филиала ОАО "ВымпелКом".

"Перед агентством стоит задача стать лидирующим институтом развития инвестиционного климата Самарской области, играющим решающую роль в создании и продвижении инвестиционного бренда, продвижении его в российском и зарубежном бизнес-сообществах, ведении и координации комплексной работы по привлечению и сопровождению инвесторов", — отметил Дмитрий Богданов.

По словам Сергея Никитина, Самарская область имеет большой естественный потенциал для развития в силу своего географического положения на стыке важнейших транспортных путей, мощной промышленной базы и во многом уникальных компетенций работающих здесь людей.

"Убежден, что мой опыт работы в федеральных и российских подразделениях зарубежных компаний, в том числе опыт реализации инвестиций и продвижения брендов, позволит внести значимый вклад в привлечение инвесторов в Самарскую область, в усиление командной работы в этом направлении. Мы должны и можем занимать лидерские позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России", — прокомментировал он.

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу "одного окна", оказывает содействие на всех этапах реализации проектов — от подбора площадки до момента запуска производства, осуществляет инвестиционный консалтинг и мониторинг реализации проектов, подбор иностранных партнеров в соответствии с приоритетами деятельности компаний, содействует продвижению инвестиционных возможностей Самарской области в России и за рубежом посредством участия в конференциях, выставках, форумах и иных мероприятиях.

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