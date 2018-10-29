В Орловом Овраге планируют построить школу как в Южном городе

Объявлен аукцион по поиску компании, которая разработает проект строительства школы на территории Орлова Оврага в Красноглинском районе Самары, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, учреждение будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. За основу предложено взять проект школы на 1,5 тыс. мест в Южном городе. Строительство планируется начать в 2019-2020 годах. Компания обязуется разработать проект в течение 10 месяцев. Победитель получит 9,8 млн руб. из городского бюджета. Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 ноября. Итоги подведут 27 ноября.