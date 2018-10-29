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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Орловом Овраге планируют построить школу как в Южном городе

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлен аукцион по поиску компании, которая разработает проект строительства школы на территории Орлова Оврага в Красноглинском районе Самары, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно аукционной документации, учреждение будет рассчитана на 1,1 тыс. мест. За основу предложено взять проект школы на 1,5 тыс. мест в Южном городе. Строительство планируется начать в 2019-2020 годах.

Компания обязуется разработать проект в течение 10 месяцев. Победитель получит 9,8 млн руб. из городского бюджета.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 20 ноября. Итоги подведут 27 ноября.

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