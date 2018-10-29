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Занятость Экономическая политика

Более 56% безработных Тольятти - женщины

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан в Автограде на 26 октября составила 3220 человек, сообщает пресс-служба тольяттинской мэрии.

При этом 56,8% безработных приходится на женщин, 11,8% - молодежь в возрасте до 30 лет, 12,3% - граждан предпенсионного возраста. 17,8% - уволенные по сокращению штата. 6,1% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За прошлую неделю статус безработного получили 142 человека, трудоустроено 63 безработных гражданина, на профессиональное обучение направлено 18, досрочную пенсию - 35. Услуги по профессиональной ориентации получили 133 человека, психологическую поддержку - 24, услуги по социальной  адаптации - 7.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%. 10 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки. 162 человека заняты неполную рабочую неделю, 33 находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 8634 работниках, из которой 59,1% - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 человека на одно свободное рабочее место.

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