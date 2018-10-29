Продукция небольшого предприятия ООО "Золотой хмель" стала брендом района

В этом году предприятие ООО "Золотой хмель" отмечает юбилей. За прошедшие 10 лет производимые в селе Старый Аманак напитки узнали как жители Самарской области, так и соседних регионов. Рецепт популярности продукции прост — ее готовят качественно и с душой.

Династия

Сегодня в это трудно поверить, но производством напитков Евгений Худанов занялся не по велению сердца, а по необходимости. Долгие годы он работал на Кротовской птицефабрике, пройдя путь от слесаря до коммерческого директора предприятия. В 1995 году фабрика закрылась. В 1996-м знакомый предложил ему работу управляющего мини-заводом в Кротовке, и он согласился.

"Появилась возможность подежурить на заводе, заняться настраиванием оборудования, благо опыт в этом деле у меня был, — вспоминает он. — Хозяин присматривался ко мне какое-то время, а потом пригласил на должность управляющего. Мне нужно было кормить семью — жену и детей. На дворе стоял 1996 год, многие не работали и продавали вещи из дома, чтобы выжить. Так что долго раздумывать мне не пришлось. Позвали — пошел".

Поработав в Кротовке, Евгений Худанов купил законсервированный со времен колхоза небольшой завод по производству напитков в селе Старый Аманак. В 2009 году он создал на его базе свое предприятие. К тому времени бизнес уже увлек всю его семью. Сегодня дочь Евгения Худанова Елена руководит сетью фирменных магазинов в Самаре и является коммерческим директором головного предприятия, а сын Егор работает там техническим директором.

Детей в семейный бизнес предприниматель идти не заставлял. Наоборот, заботливый отец дал им возможность получить образование и свободу выбора. Сын, окончив факультет информатики Самарского государственного аэрокосмического университета, поездил по стране и к радости всей семьи вернулся домой.

Сегодня на предприятии крепкий коллектив из 40 человек. Текучки нет, равно как нет и проблемы с нехваткой кадров. Здесь все свои.

Бренд Старого Аманака

Сегодня мини-завод производит более двух десятков наименований напитков, общий объем которых — 4 тонны в сутки. Кроме привычной газировки предприятие выпускает напиток, который был популярен в 80-е годы. Это чайный гриб. С появлением на прилавках наших магазинов большого ассортимента лимонадов американо-европейского происхождения его стали незаслуженно забывать. Тем не менее, в странах Европы, в Турции, в Китае и в США чайный гриб под различными названиями (комбуча, чайный квас, хонго) в последнее время стал пользоваться у потребителя большой популярностью. В России до настоящего времени не существовало промышленного способа производства этого напитка. Предприниматель решил это исправить и вернуть ему былую популярность.

Несмотря на дань уважения традициям, оборудование на предприятии все же используется самое современное. "Сначала мы провели на заводе капитальный ремонт, потом внесли изменения в технологию, — рассказывает Евгений Худанов. — Сейчас все производства стремятся автоматизировать, ну и мы не отстаем. У нас дробину вывозит электрическая тележка, которая едет сама.

Насколько мне известно, в Самарской области такого ни у кого пока нет".

Без модернизации производства и внедрения новых технологий конкуренцию сегодня не выдержать, считает руководитель предприятия. Только в Самарской области насчитывается около 60 мини-заводов, которые производят десятки сортов различных напитков. Чтобы завоевать доверие потребителей, нужно стараться быть на шаг впереди конкурентов. И судя по тому, что покупатели спрашивают в магазинах продукцию именно аманакского завода, определенные успехи в этом уже достигнуты. И это только добавляет энергии в поисках новых видов продукции, расширении линейки лимонада и кваса.



Социальная ответственность

Жители Старого Аманака знают Евгения Худанова не только как главу предприятия, выпускающего качественную продукцию, как предпринимателя, возглавляющего поволжскую профильную общественную организацию, отстаивающую права мелких товаропроизводителей, но и как неравнодушного к проблемам сельчан человека, обладающего высокой социальной ответственностью.

Вот уже 10 лет он активно помогает селу. Заасфальтировал дорогу, купил мебель и оборудование в школу и детсад. Немало средств он вложил и в ремонт здания интерната, чтобы открыть там досуговый центр для взрослых и детей. А сейчас меняет в селе водопровод. Говорит, что по-другому не может.

Не обходит он вниманием и поселок Подгорный в Кинель-Черкасском районе, где живет с семьей уже 36 лет с того момента, как молодым специалистом с женой и маленькой дочкой приехал работать на Кротовскую птицефабрику. В Подгорном родился его сын, в местный детсад ходили его дети, там же они окончили школу. Многое Евгений Худанов сделал для развития спорта в поселке. Благодаря его финансовой поддержке открыли свои двери спортзал и стадион, на футбольное поле вновь вышла команда "Заря", когда-то знаменитая на весь Советский Союз.

Евгений Худанов, директор ООО "Золотой хмель":

— Считаю, что работать нужно честно, открыто и помнить про социальную ответственность, чтобы и детям, и внукам не стыдно было в глаза смотреть. Тогда и качество продукта будет, и у потребителей выбор появится, и казна наполнится. По-другому — никак!