Картофелеводческое хозяйство ООО "Агростар" выращивает элиту и кормит район

Уже 15 лет ООО "Агростар" занимается производством семенного элитного картофеля в Похвистневском районе. "Вторым хлебом" хозяйство снабжает предприятия общепита и местную школу. Конкурентов в районе у него нет.

Предприятие было создано в 2003 году на базе колхоза в Староганькино. В момент образования площадь сельхозугодий общества составляла всего 600 га, а численность работников — 10 человек. Тогда "Агростаром" руководил Михаил Молянов. Под его началом предприятие восстановило систему орошения, задействовав пруды, где раньше водилась рыба. В результате урожайность увеличилась в два раза. Было построено зерно-хранилище, два картофелехранилища, приобретено новое современное сельскохозяйственное оборудование: два трактора "Джон-Дир", зерноуборочный и импортный картофелеуборочный комбайны и прочая техника.

Сегодня уже под руководством Александра Шахвалова (на фото) "Агростар" на площади свыше 3 тыс. га выращивает зерновые — ячмень, озимую и яровую пшеницу, горох, а также подсолнечник и технические культуры. Сейчас в хозяйстве трудятся 46 человек — все они, по словам директора, высококвалифицированные специалисты. "Агростар" — первое и единственное коллективное хозяйство в Похвистневском районе, которое занимается репродукцией элитного картофеля.

Для непосвященного читателя поясним, что это значит. Картофель, как известно, размножается клубнями. Если годами использовать одни и те же семена картофеля, то в клубнях происходит постепенное накопление вирусной инфекции, которая резко снижает вкусовые качества и урожайность продукта. Для того, чтобы получать устойчивые урожаи высокого качества, "Агростар" занимается репродукцией — сортообновлением "второго хлеба".

Семена у предприятия закупает в основном кинельское ООО "Молянов Агро Групп" (МАГ). Семенной материал востребован по всей нашей стране. А львиную долю продовольственного картофеля у МАГ закупает Казахстан. Правда, знают вкус похвистневского картофеля и в Оренбурге, и в Санкт-Петербурге, и в Москве.

"Агростар" традиционно производит семенной картофель очень высокого качества. Этому способствуют и климатические условия с довольно низкими среднегодовыми температурами, которые нужны картофелю, и состав почвы, богатой микроэлементами, и соблюдение агротехнологий, позволяющих защитить растение об болезней и паразитов. Пресловутый колорадский жук — гроза российских огородников — для хозяйства давно уже стал байкой из далекого прошлого.

Самый знаменитый сорт местных картофелеводов "Розара" отличается хорошим вкусом и красивым видом — клубень к клубню сочного красного цвета, удобной для чистки округлой формы с небольшими глазками.

Широкой продажей товарного картофеля "Агростар" не занимается. Впрочем, это не мешает предприятию снабжать "вторым хлебом" едва ли не весь Похвистневский район — в радиусе 150 км картофель не выращивает ни одно специализированное хозяйство. "Сейчас на складе у нас лежит порядка 700-800 тонн картошки. Поставляем ее предприятиям общепита, в церковь. А мелкую, некондиционную, раздаем людям на корм скоту — в картофеле высокое содержание крахмала и белка", — рассказал Александр Шахвалов.

Как и должно быть, успешное хозяйство помогает родному селу Староганькино. Местной футбольной команде недавно подарило рюкзаки, помогает чистить дороги в зиму, сейчас финансирует строительство церкви в селе. Одним словом, является примером не только успешного, но и социально ответственного бизнеса.