Одно из крупнейших хозяйств Похвистневского района СХА им. Пушкина добивается устойчивых результатов

Есть в Самарской области сельскохозяйственная артель, где трудятся целые поколения фермеров. Работники туда ездят даже из Оренбургской области. Речь о СХА им. Пушкина — одном из главных хозяйств Похвистневского района, что в Красных Ключах.

Богатый урожай

Хозяйство крепкое, работает по двум направлениям — растениеводство и животноводство.

В обороте у СХА 3,5 тысячи га земли. Общая посевная площадь составляет 2926 га, в том числе 776 га заняты кормовыми культурами. Сеют традиционные для Самарской области ячмень, пшеницу, подсолнечник, овес. В артели им. Пушкина отдают предпочтение классической технологии обработки почвы плугом. Способ старый, проверенный, а главное — до сих пор эффективный. В 2017 году с площади зерновых в 1550 га собрали 3083 тонны зерна по 19,9 ц/га. В 2018 году валовой сбор зерновых с 1200 га составил 1840 тонн с урожайностью 15,3 ц/га.

Урожая СХА хватает и на собственные нужды, для прокорма скота, и на продажу. На 1 октября в хозяйстве было 350 голов черно-пестрой породы, в том числе 112 дойных коров. За 2017 год хозяйством было произведено 336,8 тонны молока (в 2016 году — 318,1) удой на 1 фуражную корову составил 3007 литров (в 2016 году — 2841).



Создают комфорт

Красные Ключи производят на гостей самые положительные впечатления. Аккуратные кирпичные домики, чистые, широкие дороги с твердым покрытием — такое увидишь не в каждом селе. Все это было построено благодаря поддержке СХА им. Пушкина.

Созданием инфраструктуры в Красных Ключах хозяйство не ограничивается. Зимой его техника чистит свои дороги и соседям помогает. СХА живо откликается на просьбы помочь в проведении поселковых мероприятий.

"Нам на этой земле жить, поэтому нужно благоустраивать ее, — считает председатель СХА им. Пушкина Владимир Горячев. — Мы с главой поселения находимся в тесном контакте. У нас нет какого-то дележа территорий, стараемся решать все вопросы сообща. По-другому нельзя".



Артель — дело семейное

Ключевым отличием СХА им. Пушкина от других сельских хозяйств региона можно назвать то, что ядро коллектива составляют крепкие специалисты, которые вовремя готовят себе смену. Артель в переводе с древнерусского обозначает "семейное ремесло". Современная сельскохозяйственная артель — это добровольное объединение людей для совместной работы. Поэтому в СХА им. Пушкина нет лишних людей, а отношения между руководством и рабочими строятся не по формуле "начальник — подчиненные".

У хозяйства 12 учредителей, а председателем вот уже 12 лет является Владимир Горячев. В этом СХА он трудится 40 лет, прошел путь от механизатора до руководителя. Всего в хозяйстве под его началом трудятся 65 человек, есть даже семейные династии. Например, семья Потаповых — братья Александр, Иван и Павел. Все трое работали в этом хозяйстве, а также их отец и племянник, которому есть с кого брать пример. Сейчас из братьев тут остался только Александр Потапов. Или семья Волгиных. Сегодня на предприятии трудится механизатор Сергей Волгин, там же работал и его отец. Сергей начал свой профессиональный путь еще со школьной скамьи.

В 6 классе после уроков он приходил в поле, на котором отец работал трактористом, и подменял его.

Все сотрудники хозяйства по-настоящему преданы своему делу. Например, главный инженер артели Вячеслав Кокорин живет в Бугуруслане Оренбургской области. Он каждый день преодолевает расстояние в 50 км, чтобы добраться до работы.

Председатель СХА ценит своих сотрудников и старается создать максимально комфортные условия для работы. Некоторых из дома в хозяйство и обратно возят на УАЗе. Зимой занятых в растениеводстве сотрудников не оставляют без работы: часть переводят на животноводство, часть — на ремонт спецтехники (в хозяйстве насчитывается 16 спецмашин отечественного производства).

Благодаря преемственности поколений и достойным условиям работы недостатка кадров СХА им. Пушкина не испытывает. Впрочем, в будущем хозяйство планирует увеличение поголовья скота, поэтому в перспективе понадобятся квалифицированные доярки. "Молоко — это продукт, который требует очень большого внимания к себе. Поэтому мы стараемся подбирать самых добросовестных людей", — говорит Владимир Горячев.



Вопросы есть

По словам председателя СХА им. Пушкина, сегодня не просто найти специалистов в животноводстве. Своего ветеринара в хозяйстве нет, по договору сотрудничают с Похвистневской ветстанцией. Чтобы высококвалифицированные специалисты ехали работать в село, необходимо создавать для них условия. Должны быть рабочие места, жилье для молодых семей, инфраструктура для достойного досуга, считает Владимир Горячев.

Помимо нехватки узких специалистов возникают у СХА им. Пушкина и другие сложности, традиционные для сельской местности. Высокая стоимость ГСМ, сложности с реализацией продукции, низкая закупочная цена и т. д. способны здорово осложнить жизнь сельчан. Определенные трудности неизбежно сопровождают деятельность любого предприятия, уверен Владимир Горячев. Но крепкому, дружному коллективу профессионалов, живущему любимым делом, по плечу любая задача. СХА им. Пушкина служит тому примером.

Владимир Горячев, председатель СХА им. Пушкина:

— Трудности бывают в любом деле. Проблем нет, наверное, только у того, кто ничего не делает. И поиском кадров занимаемся, когда в них появляется потребность, и финансами, когда сбыт стоит: во всех направлениях бывают сложности. Главное — не пасовать, и решение обязательно придет.