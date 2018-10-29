Качественный продукт предприятия "Халяль" обеспечивают качественное сырье и соблюдение технологий

В этом году предприятие "Халяль" отмечает юбилей. Именно в селе Алькино 15 лет назад был открыт первый в России колбасный цех, производящий продукцию по стандарту халяль. С тех пор линейка колбасных изделий предприятия выросла с 7 до 75 единиц.

Халяль означает "разрешенный" исламской традицией продукт, напиток, приготовленный по специальным правилам. Соблюдение жестких требований к подготовке продукта делает его полезным для всех людей, независимо от веры. А в сознании многих россиян халяльное мясо уже давно — знак высокого качества. Как же получилось, что самый первый цех по производству продукции "Халяль" в России был открыт не в столице, а в небольшом селе Алькино Похвистневского района Самарской области?

До 2002 года на мясоперерабатывающих предприятиях России велось бесконтрольное производство продуктов под маркой "халяль", что приводило к появлению фальсификата на рынке. Совет муфтиев России обратился в администрацию Президента РФ с просьбой защитить интересы потребителей-мусульман на законодательном уровне. В результате в 2003 году был разработан и введен в действие первый в истории России и всего СНГ стандарт "халяль", содержащий требования к производству, изготовлению, обработке, хранению и реализации продукции.

В том же году в Похвистневском районе было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью "Халяль" под руководством Расиха Музагитовича Латыпова. На старте ассортимент предприятия насчитывал всего 7 видов колбасных изделий, которые изготавливали 13 работников. Продукцию сбывали в торговые точки при мечетях в Алькино и Самаре, а также в сельские магазины. На сегодняшний день в цехах предприятия производится более 75 видов колбасных изделий, более 20 сортов полуфабрикатов и 9 видов консервов в банках из стекла и жести.

Количество рабочих выросло до 42. Коллектив крепкий, трудолюбивый. Нынешний гендиректор ООО "Халяль" Кавсар Латыпова дорожит каждым работником. Водитель-экспедитор Явдат Газизов работает на предприятии со дня его основания и возит продукцию по всей России. Бесперебойная работа цеха — большая заслуга технологов Рустама Гилязова и Фаниля Саликова, главного бухгалтера Раиса Шайхутдинова, заведующей консервным цехом Марвар Муртазиной, заместителя гендиректора Радика Сафиуллина — у Кавсар Латыповой найдутся теплые слова о каждом. Для своих сотрудников "Халяль" создает комфортные условия. В недавно построенном цехе есть душевые и раздевалки, столовая. За одним столом в обеденный перерыв собираются работники и руководство предприятия — как одна большая семья. Атмосфера создана такая, что без максимальной отдачи здесь работать нельзя — совесть не позволит. Потому и качество высокое, и объемы внушительные. В месяц переработчики выпускают больше 15 т колбасных изделий, которые на прилавках не залеживаются.

География поставок с каждым годом расширяется — Самарская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, Оренбургская области, Пермский край, Татарстан, Башкортостан — перечислять можно долго. Продукция востребована — и потому что безопасная, и потому что качественная, и потому что вкусная. Безопасность и качество в условиях присутствия на рынке фальсификата халяль, когда под видом разрешенного продают запрещенное у мусульман мясо, — первое дело. Школьники из Алькино и соседнего села Рысайкино на качество питания не жалуются. Большим спросом полуфабрикаты из Алькино пользуются в школах и соседнего Татарстана. Видимо, самарцы пока не раскусили преимуществ здорового питания от местных товаропроизводителей. Значит, открытие — впереди, потому что ООО "Халяль" намерено расширять линейку изделий.

Кавсар Латыпова, директор ООО "Халяль":

— Конкуренция на рынке сейчас очень высокая, поэтому мы стараемся держать качество продукции. Если мы говорим о еде, то это чистые продукты, сделанные по правилам, предписанным исламом. Здесь на первом месте стоит духовное, а не желание заработать. Мы всегда стремились, по возможности, заботиться не только о своих близких, но и о жителях села, района, всех покупателях нашей продукции. Именно поэтому мы соблюдаем традиции и продолжаем работать над созданием новых рецептур. Может быть, в этом и есть причина нашего успеха — когда подходишь к делу с душой, то и отдача соответствующая. Хотя, конечно, важна и поддержка со стороны — мы получаем ее от местных властей. Администрация Похвистневского района сыграла большую роль в становлении нашего предприятия.