Сельхозартель "Дружба" в Похвистневском районе планирует выпускать собственную молочную продукцию

К концу года сельскохозяйственная артель "Дружба" рассчитывает открыть в селе Архат собственный мини-цех по переработке молока. В перспективе продукция СХА может стать одним из брендов района. Открытие цеха затрудняет ситуация с низкой закупочной ценой на молоко, из-за чего артель вынуждена откладывать покупку оборудования.

От колхоза — к артели

СХА "Дружба" была образована на базе колхоза им. Ленина в 1996 году. Хозяйство нельзя назвать большим, как и село Архат, в котором оно расположено. В селе насчитывается чуть больше 800 жителей, а в СХА работают 44 человека — почти все из них жители Похвистневского района. В коллективе работают представители нескольких поколений. С 2017 года предприятием руководит Сергей Инкин, до этого хозяйство возглавлял его отец, здесь же работала и мама.

Основное направление деятельности предприятия — производство молока. Поголовье КРС в хозяйстве составляет 334 головы черно-пестрой породы, в том числе 140 дойных коров. Обороты растут. За 2017 год было произведено 475,1 тонны молока (465,7 тонны в 2016 году), удой на 1 фуражную корову составил 3300 литров (2504 в 2016 году).

Хозяйство также занимается выращиванием зерновых и подсолнечника, кормовых культур. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2061 га, в том числе пашни 1693 га. В 2017 году с площади зерновых в 900 га в сельскохозяйственной артели собрали 2303 тонны зерна по 25,6 ц/га, подсолнечника — 325,4 тонны с урожайностью 8,8 ц/га. В 2018 году валовой сбор зерновых с площади в 453 га составил 743,5 тонны с урожайностью 16,4 ц/га. Еще продолжается сбор подсолнечника.

"Наши территории граничат с Оренбургской областью. Из-за местных климатических особенностей мы раньше всех сеем — в этом году завершили посевную 15 мая. А вот убирать начали поздно", — объяснил руководитель СХА "Дружба" Сергей Инкин.



В свои руки

Как и многих других сельхозпроизводителей, СХА "Дружба" не обошла стороной ситуация на молочном рынке. Поступательному развитию мешает крайне низкая закупочная цена на молоко у фермеров. Сейчас предложение перекупщиков составляет 18 руб-лей за литр, а бывали моменты, когда цена и вовсе опускалась до 12 рублей, рассказывает Сергей Инкин. Самостоятельно, без вмешательства государства, фермеры изменить эту ситуацию не могут.

Возможности сотрудничать с крупными молокозаводами у мелких сельхозпроизводителей тоже нет, так как компаниям нужны большие объемы продукции. Раньше у СХА "Дружба" и других фермеров Похвистневского района молоко покупал завод "Самаралакто", входящий в дивизион "Волга" группы Danon. А потом компания отказалась работать с мелкими хозяйствами. Сейчас это самарское предприятие меньше чем наполовину обеспечивает свою потребность в молоке за счет местных фермеров. Остальное закупается в Татарстане и других регионах. Поэтому большинство самарских хозяйств вынуждено продавать свою продукцию по низким ценам. Однако артель "Дружба" решила пойти другим путем.

Уже к концу этого года в хозяйстве планируется открытие мини-цеха по переработке молока. "Дружба" планирует производить собственное пастеризованное молоко, кефир, йогурт. Здание построено, часть оборудования уже завезена. Для упрощения работы на ферме закупили кормораздатчик. Это позволяет быстрее кормить животных, а также снижает потери кормовых ресурсов. Корм, приготовленный в этой технике, получается легкоусвояемым и сбалансированным. При хорошем корме продуктивность животных растет: молоко отличного качества в больших объемах.

После завершения сбора подсолнечника предприятие планирует поставить в цех оставшуюся технику, но все будет зависеть от финансового состояния СХА. Ведь из-за низкой закупочной цены на молоко рентабельность животноводства сегодня составляет от 0 до 10%. В таких условиях работать не в убыток уже непростая задача. И тем более сложно заниматься модернизаций оборудования, строить новые помещения и закупать технику. При этом собственная продукция СХА "Дружба" могла бы стать настоящим брендом Похвистневского района. Если бы ценообразование на молочную продукцию регулировало государство, то открыть подобный цех по переработке молока можно было гораздо раньше, говорит Сергей Инкин.

Где взять кадры

Наряду с финансовыми проблемами существует и актуальный для сельской местности кадровый вопрос. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в животноводческом направлении СХА "Дружба".

Село Архат небольшое, там проживают чуть больше 800 жителей. Есть в селе порядка 30 человек в возрасте от 30 до 40 лет, но в животноводство они не идут — работа непростая и требует самоотдачи и трудолюбия. "Дружба" справляется с этой ситуацией благодаря крепкому коллективу профессионалов. Есть люди, которые с фермы почти не выходят и совмещают сразу несколько видов деятельности, рассказывает Сергей Инкин. Но рано или поздно любой профессионал уходит на заслуженный отдых. Пока что заменить своих работников хозяйству некем.

Чтобы люди ехали работать в сельскую местность, необходимо создавать для них достойные условия — строить жилье и инфраструктуру для досуга. Хозяйство могло бы делать все это своими силами, но для этого нужны средства. А финансы, как говорилось выше, сегодня у большинства фермеров страны ограничены из-за низкой закупочный цены на молоко.

Сергей Инкин, руководитель СХА "Дружба":

— У меня много знакомых в Самаре и области, которые знают о готовящемся открытии производства нашей продукции и уже ждут ее на пробу. Если она им понравится, то можно будет говорить о запуске широкого производства. Главное, что самарские жители готовы потреблять местный продукт.