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ДТП Происшествия

В Чапаевске нетрезвый водитель стал участником ДТП с опрокинувшейся на крышу легковушкой

ЧАПАЕВСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 октября, в 9:55, в Чапаевске произошло ДТП с участием 29-летнего нетрезвого водителя ВАЗ-21102 на дороге от трассы Самара — Волгоград к Чапаевску. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, между 1 и 2 км дороги он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 42-летней женщины. После удара Nissan опрокинулся на крышу.

Автомобилистку доставили в больницу, госпитализация ей не понадобилась. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

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