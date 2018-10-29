В Чапаевске нетрезвый водитель стал участником ДТП с опрокинувшейся на крышу легковушкой

В субботу, 27 октября, в 9:55, в Чапаевске произошло ДТП с участием 29-летнего нетрезвого водителя ВАЗ-21102 на дороге от трассы Самара — Волгоград к Чапаевску. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 1 и 2 км дороги он не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan X-Trail под управлением 42-летней женщины. После удара Nissan опрокинулся на крышу.

Автомобилистку доставили в больницу, госпитализация ей не понадобилась. По факту ДТП ведется проверка.