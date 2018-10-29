Сельхозпредприятие "Северный ключ" удерживает лидирующие позиции в региональном АПК

В селе Савруха Похвистневского района работает одно из самых преуспевающих агрохозяйств губернии, которое на протяжении двух десятков лет возглавляет Сергей Денщиков. Гендиректор "Северного ключа" рассказал корреспонденту "ВН" о перспективах развития и актуальных задачах, стоящих перед предприятием и отраслью в целом.

Молоко и мясо

"Северный ключ" занимает флагманские позиции в сельском хозяйстве муниципального района, за последние десятилетия он не раз становился лидером областных смотров и соревнований, и по праву считается одним из лучших сельхозпредприятий региона. Здесь трудятся порядка 770 работников различных специальностей и производится около 40% продукции свиноводческих хозяйств Самарской области.

Мясомолочное направление реализуется на трех свиноводческих и одной молочно-товарной ферме. Хозяйство содержит более 36 тыс. голов свиней, а поголовье крупного рогатого скота составляет более 2,7 тыс. голов, из которых 1 тыс. — коровы дойного стада, каждая из которых в год дает 6,7 тыс. кг высококачественного молока. Ежегодно хозяйство отгружает более 6,6 тыс. тонн молока на предприятия компании "Данон", которая известна высокими требованиями, предъявляемыми к входящему сырью.

"Северный ключ" производит в год более 4 тыс. тонн мяса в живой массе, которое пользуется высоким спросом не только в Самарской области, но и далеко за пределами региона. Мясокомбинаты закупают здесь свинину крестьянского качества, вкусовые свойства которой имеют наилучшие показатели, благодаря отсутствию новомодных уловок для стимуляции роста и прочих фальшивых показателей. Успешное развитие животноводства связано, прежде всего, с уровнем подготовки специалистов-аграриев и с хорошей кормовой базой.

Площадь сельхозугодий предприятия составляет 23 тыс. га, в том числе 21 тыс. га пашни. В этом году зерновых собрано более 26,3 тыс. тонн при средней урожайности 17,6 ц/га. Машинно-тракторный парк хозяйства насчитывает порядка 120 тракторов и 80 единиц автотранспортной техники, а также 26 зерно-уборочных и 4 кормоуборочных комбайна. Обновление парка проходит ежегодно, поддержку в этом оказывают федеральные, областные и местные власти. В 2017 году субсидии составили более 51 млн рублей и в текущем году сохранились на этом же уровне.

От разнорабочего до гендиректора

На протяжении двух десятков лет предприятием "Северный ключ" руководит Сергей Денщиков, который родился и вырос в Похвистневском районе.

"Мои родители посвятили предприятию всю свою трудовую жизнь, — рассказал он. — За отличия в труде мой отец был награжден несколькими наградами, в том числе орденом Ленина. Он работал бригадиром тракторной бригады, мать — учетчицей, я работал вместе с ними. В течение года по окончании школы я возил солому для корма животных. Затем поступил в институт на рабфак и в 1986 году пришел сюда уже агрономом. Вскоре меня назначили управляющим первого отделения, в этой должности я проработал более 12 лет, а в 1998 году стал руководителем сельхозпредприятия".

Благодаря социальной ответственности, с которой руководство хозяйства подходит к ведению дел, предприятие за счет собственных средств поддерживает работу больницы в сельском поселении Савруха, кроме того, в настоящее время строит дом для своих работников. Кадровый вопрос в животноводстве сегодня является одним из самых острых, но в "Северный ключ" охотно едут работать специалисты самого высокого класса. Летом текущего года была проведена реконструкция производственных зданий, что потребовало серьезных капиталовложений.

Несмотря на то, что отрасль переживает непростые времена, руководитель предприятия твердо настроен на сохранение поголовья и дальнейшее развитие хозяйства. Одной из проблем развития АПК сегодня является доступ к льготному кредитованию.

"Если крупному хозяйству, у которого нет долгов, трудно взять льготный кредит, то чего уж говорить о тех, у кого дела идут не столь хорошо, — отмечает руководитель предприятия. — Для того, чтобы отрасль наполнилась инвестициями, банки должны облегчить условия получения и обслуживания кредитов. Сегодня в этой сфере очень много подводных камней, разобраться с которыми аграриям весьма затруднительно".

Кроме того, по мнению Сергея Денщикова, сегодня необходимо на государственном уровне ужесточить меры в отношении производителей некачественной молочной и мясной продукции для того, чтобы на рынке остались только производители качественных продуктов.

"Огромную роль в этом играет экономическое благосостояние населения, — считает глава хозяйства. — Стабильный заработок дает возможность покупать качественную продукцию и снижает спрос на фальсификат — все эти процессы взаимосвязаны. Людей необходимо обеспечить работой, для этого нужно открывать как можно больше новых предприятий".

Сегодня в хозяйстве работает собственный цех полуфабрикатов, где производится первичная переработка продукции. Приоритетными задачами на ближайшее будущее является строительство убойного цеха, который будет включать в себя разделку, фасовку и упаковку готовой продукции.

Помимо руководства предприятием, Сергей Денщиков ведет активную общественную деятельность в качестве депутата Самарской губернской думы. На заседаниях комитета по сельскому хозяйству парламентарии региона обсуждают актуальные для Самарской области проблемы отрасли АПК, в том числе развитие ветеринарных служб. В "Северном ключе" знают, что состояние здоровья животных лежит в основе жизнеспособности хозяйства. Поэтому здесь работает мощная ветеринарная служба, на развитие которой в хозяйстве не жалеют сил и средств. Но стратегическим вопросом регионального АПК является развитие молочного и мясного животноводства в целом — таковы приоритетные задачи правительства Самарской области. В этой работе региональные власти опираются на опыт флагманов отрасли, среди которых "Северный ключ" занимает особое место.

Сергей Денщиков, генеральный директор АО "Северный ключ":

— Работа в хозяйстве ведется в стабильном режиме как в животноводческом направлении, так и в растениеводстве. Основной задачей на сегодняшний день является сохранение поголовья и дальнейшая модернизация производственного комплекса. Среди перспективных задач — строительство современного убойного цеха и молокозавода.