Максим Поташев проведет в Самаре мастер-класс "Принятие решений"

Магистр телеигры "Что? Где? Когда?", математик, маркетолог, управляющий партнер "R& P consulting" проведет авторский мастер-класс "Принятие решений", в котором расскажет, как в эпоху искусственного интеллекта продолжать превосходить компьютер, и раскроет креативные методы решения управленческих задач. Максим Поташев — эксперт в области макроэкономики и математического моделирования экономических процессов. Автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию.
2000 — признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба "Что? Где? Когда?"
2001 — вице-президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?"
2003 — чемпион мира спортивной версии игры "Что? Где? Когда?" (2003, 2011)
2009 — управляющий партнёр консалтингового агентства "R& P Consulting"
2015 — проведено 63 семинара и 165 игр "Что? Где? Когда?" в 20 городах
Мастер-класс Максима Поташева поможет Вам решить 3 основные задачи:
- Начнете видеть новые решения сложных задач. Ваш мозг будет вырабатывать большее количество качественных вариантов.
- Благодаря особой методике снизите количество ошибок при принятии решений. Не будете попадать в ловушки мышления.
- Ваши решения будут более взвешенными и выгодными в бизнесе и личной жизни.
Время проведения: 14 ноября, с 12:30 (продолжительность 4,5 часа)
Организатор: ЦБТ "Эксперт".
Регистрация: на сайте https://cbte.ru/maximpotashev/ или по телефону: 8 (846) 244 01 19.
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