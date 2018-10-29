Максим Поташев проведет в Самаре мастер-класс "Принятие решений"

Магистр телеигры "Что? Где? Когда?", математик, маркетолог, управляющий партнер "R& P consulting" проведет авторский мастер-класс "Принятие решений", в котором расскажет, как в эпоху искусственного интеллекта продолжать превосходить компьютер, и раскроет креативные методы решения управленческих задач. Максим Поташев — эксперт в области макроэкономики и математического моделирования экономических процессов. Автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию.

2000 — признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба "Что? Где? Когда?"

2001 — вице-президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?"

2003 — чемпион мира спортивной версии игры "Что? Где? Когда?" (2003, 2011)

2009 — управляющий партнёр консалтингового агентства "R& P Consulting"

2015 — проведено 63 семинара и 165 игр "Что? Где? Когда?" в 20 городах

Мастер-класс Максима Поташева поможет Вам решить 3 основные задачи:

Начнете видеть новые решения сложных задач. Ваш мозг будет вырабатывать большее количество качественных вариантов.

Благодаря особой методике снизите количество ошибок при принятии решений. Не будете попадать в ловушки мышления.

Ваши решения будут более взвешенными и выгодными в бизнесе и личной жизни.

Время проведения: 14 ноября, с 12:30 (продолжительность 4,5 часа)

Организатор: ЦБТ "Эксперт".

Регистрация: на сайте https://cbte.ru/maximpotashev/ или по телефону: 8 (846) 244 01 19.