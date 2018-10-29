Сельхозярмарка переезжает на площадку у музея Алабина

Сельскохозяйственная ярмарка переедет на новое место и продолжит работу до 25 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с подготовкой к проведению Парада Памяти 7 ноября ярмарка на площади Куйбышева в минувшие выходные завершила свою работу.

Однако заместитель руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Владимир Петров рассказал о многочисленных обращениях от сельхозпроизводителей и жителей Самары с просьбами о продлении работы ярмарки.

"Учитывая благоприятные погодные условия и социальную значимость сельскохозяйственной ярмарки, департаментом разработана концепция ее переноса на площадку рядом с музеем Алабина и продление работы ярмарки до 25 ноября", — отметил Владимир Петров.

Первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин поручил до 1 ноября завершить демонтаж конструкций торговых павильонов на площади Куйбышева и переместить их к музею Алабина. Там планируется разместить 26 больших шатров, в которых будут располагаться оборудованные торговые места, в том числе для пенсионеров. По словам Владимира Петрова, покупателям по-прежнему будет представлен широкий ассортимент продукции: овощи, молочная и мясная продукция, мед и многое другое.

Традиционно ярмарка открыта для посетителей по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00.