На площади Куйбышева пройдет репетиция Парада Памяти

На пл. им. Куйбышева 30 октября состоится репетиция Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Репетиция парада пройдет с 12:00 до 13:00. В ней принимают участие старшие парадные расчеты и ответственные от учреждений.
С 13:00 до 14:00 состоится смотр парадных расчетов "Марш Устинова", в котором примут участие тысяча человек. Смотр посвящен 110-летию маршала Дмитрия Фёдоровича Устинова и проводится в рамках Парада Памяти "Оружие Победы". В первый раз парадным маршем по площади пройдут самарские юнармейцы, кадеты воспитанники военно-патриотических клубов, школьники города — потомки тех, кто, защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, тех, кто ковал в тылу оружие Победы, тех, кто совершал героические подвиги и верил, что будущие поколения будут жить и помнить.
Дмитрий Федорович Устинов — маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического труда, Герой Советского Союза, кавалер одиннадцати орденов Ленина — высшей награды СССР, секретарь ЦК КПСС, министр обороны СССР, наш земляк.
При нем на вооружение были приняты новейшие ракетные комплексы, современные танки, боевые машины пехоты, самолеты. Под его личным руководством были разработаны межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь" и "Воевода".