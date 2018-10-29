На площади Куйбышева пройдет репетиция Парада Памяти

На пл. им. Куйбышева 30 октября состоится репетиция Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Репетиция парада пройдет с 12:00 до 13:00. В ней принимают участие старшие парадные расчеты и ответственные от учреждений.

С 13:00 до 14:00 состоится смотр парадных расчетов "Марш Устинова", в котором примут участие тысяча человек. Смотр посвящен 110-летию маршала Дмитрия Фёдоровича Устинова и проводится в рамках Парада Памяти "Оружие Победы". В первый раз парадным маршем по площади пройдут самарские юнармейцы, кадеты воспитанники военно-патриотических клубов, школьники города — потомки тех, кто, защищал страну от немецко-фашистских захватчиков, тех, кто ковал в тылу оружие Победы, тех, кто совершал героические подвиги и верил, что будущие поколения будут жить и помнить.