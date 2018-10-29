Задача педагога — зажечь искру любознательности в каждом ученике

Учитель начальных классов самарской школы №145 Елена Подмогаева выросла в замечательной творческой семье, где царил культ знаний, книги и классической музыки. Сам Бог вдохнул в нее дар, обладать которым одновременно тяжело, почетно и прекрасно, — учить детей.

1 сентября 1988 года Елена Подмогаева приняла свой первый хореографический класс. Она быстро набралась опыта, который за десятилетия накопила наставница — Вера Шивинская, нашла общий язык с детьми и почувствовала поддержку коллег. За 30 лет многое изменилось и в школе, и в образовании. Не изменилось только теплое отношение Елены Владимировны к детям, вера в них.

За время работы в школе через ее руки, ум и сердце прошли сотни детей. Многие удивляются, как можно столько лет искренне отдавать всю себя детям, зажигать искру любознательности в каждом ученике. А она улыбается и не жалеет души, времени, сил. Дети чувствуют это, тянутся к ней, любят, а она высвечивает в них самое доброе, замечает талант, нацеливает на творчество, гордится их успехами.

Ее профессиональный авторитет признают все коллеги. Она хорошо ориентируется не только в педагогике и учебном процессе, но и в многочисленных методиках, планах, отчетах. Уходя с работы, каждый день Елена Подмогаева испытывает радостное чувство исполненного долга: дети растут, обогащаются знаниями, значит, день прожит не зря.