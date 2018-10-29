Педагоги самарской школы №16 помогают ученикам определиться с профессией

"У нас можно все, нельзя только плохо работать" — под таким лозунгом трудятся учителя самарской школы № 16. Раскрывая свой педагогический и творческий потенциал, они передают детям интерес к учебе.

Сегодняшний коллектив педагогов, в который свободно вливаются молодые учителя, стал складываться 11 лет назад. Тогда школу возглавила Лидия Лукоянова (на фото). Под ее руководством образовательное учреждение стало преображаться и внешне, и внутренне.

Из полуветхого здания, построенного более 80 лет назад, школа стала теплой и уютной после ежегодных ремонтов, во время которых постепенно заменялись все инженерные коммуникации, окна, кровля, ремонтировались туалеты и учебные кабинеты. Сейчас каждый класс оснащен по последнему слову техники. Школа располагает всем, что необходимо учителям для передачи своих знаний и умений с использованием инновационных педагогических методов и технологий, увлекающих современных детей.

Но ученикам комфортно и интересно учиться не только потому, что здесь все чисто и технически оснащено. Главное — это особая атмосфера радушия и творчества, которые вносят в образовательный процесс педагоги. Они, по словам директора, "очень четко понимают цели и задачи, стоящие перед современной школой". Каждый год ученикам предлагается что-то новое, захватывающее детское и подростковое любопытство, вызывая в них жгучее желание развиваться в той или иной сфере.

Много лет школа № 16 реализует проект по профориентации учащихся самых разных возрастов, начиная с начальной школы. Для того, чтобы в дальнейшем выпускники школы сделали правильный выбор профессии, которая будет приносить им не только финансовое благополучие, но и главное — моральное удовлетворение и общественное признание, ученикам предоставляется возможность узнать о широком спектре профессий в современном мире. И не просто узнать, а попробовать себя в различных сферах деятельности, чтобы понять, в какой же из них они смогут состояться. В школе совместно с целым рядом социальных партнеров создана гибкая система краткосрочных элективных курсов, посещая которые, ребята и приходят к выводу — интересно им это или нет.

Профориентационная работа выстроена по трем направлениям — культурно-историческое, техническое и социальное. На постоянной основе работает школьная картинная галерея, экскурсоводами являются сами ученики. Кроме того, школа № 16 хорошо известна своими литературными гостиными, шикарными балами, грушинским фестивалем, театральными труппами в каждой параллели. Школа активно сотрудничает с самарскими вузами:

Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева, Самарским государственным техническим университетом, Самарским государственным медицинским университетом, на базе которых дети имеют возможность получать углубленные знания по различным направлениям. В стенах школы ученики постигают основы робототехники, 3D-моделирования, web-дизайна и многого другого.

Немало интересного сосредоточил в себе и центр социализации. Дети, например, осваивают азы финансовой грамотности и могут попробовать себя в роли журналиста, модельера и даже политика.

"Школа должна приносить радость, — убеждена Лидия Лукоянова. — Учителям — от работы и результатов их учеников, детям — от учебы, творческой, научно-практической, общественной и любой другой деятельности. Поэтому мы стараемся жизнь в школе сделать как можно интереснее и разнообразнее, что поможет ребенку осуществить правильный выбор своей будущей профессии".