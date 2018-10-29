Депутаты Тольятти предлагают переименовать улицу Диагональная

Во вторник, 30 октября, комиссия по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями городской думы Тольятти рассмотрит вопрос о переименовании улицы Диагональная в улицу Ильинская.

С инициативой выступили прихожане храма Пророка Илии, расположенного на пересечении Диагональной и Баныкина. Они предложили возродить дореволюционную традицию, когда улица называлась по имени действующего на ней храма.

Также предлагается дать название переулку, расположенному от 7-го Лесного проезда до улицы Горького. Его будут именовать Старогородским.