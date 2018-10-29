Самарцы поддержали фото-флешмобом своих "кандидатов" в проекте "Великие имена России"

27 октября в регионах России прошла общенациональная акция "Великие имена России". Самарцы присоединились к мероприятию всероссийского масштаба, поддержав фото-флешмобом соотечественников, чьи фамилии участвуют в проекте по присвоению аэропортам дополнительных имен.

В тот день волонтеры проекта "Великие имена России" предлагали самарцам сделать фотографии с изображением того или иного великого соотечественника, его достижений или сферы деятельности; возможно, с использованием яркой и узнаваемой внешней черты известного человека, внесшего вклад в развитие региона и прославившего его.

Напомним, в региональный лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий выдающихся соотечественников, которыми самарцы предлагают дополнить название своей воздушной гавани. Их знают во всем мире: Аксаков, Засекин, Козлов, Королев, Кузнецов, Репин, Рязанов, Татищев, Толстой, Шостакович. Предварительный региональный лонг-лист пополнил, то есть набрал более 500 голосов, спортсмен, которым гордится весь 63-й регион, - экс-футболист сборной России и "Крыльев Советов", ныне игрок петербургского "Зенита" Александр Анюков.

Девиз акции - "Время признаний!" - нашел воплощение в торговых центрах, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Курумоч, в историческом парке "Россия - моя история", на улицах, в парках и скверах.

Например, с портретом основоположника практической космонавтики Королевым фотографировались у монумента ракеты-носителя "Союз" музейно-выставочного центра "Самара Космическая"; с выдающимся российским и советским кинорежиссером Рязановым - у дома-музея с одноименным названием на улице Фрунзе; с великим композитором и пианистом Шостаковичем - у Самарского академического театра оперы и балета, где в 1942 году была впервые исполнена его Седьмая симфония.

Социальные сети заполнились сотнями снимков со специальным хештегом, сделанными участниками акции в формате "не выходя из дома" - необходимо было найти в Интернете изображение великого соотечественника, сделать коллаж из своего фото и изображений великого соотечественника, его достижений и изобретений, используя связанные с этой темой иллюстрации.

Соорганизаторы фото-флешмоба из регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в настоящее время подводят итоги акции, просматривая и анализируя все фотографии, размещенные на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники с хештегом #ВеликиеИменаРоссии.

Часть фотоснимков была прислана на электронную почту volonter7063@mail.ru, которые позже также были размещены на региональной страничке проекта https://vk.com/velikieimena63. По итогам фото-флешмоба будет определен победитель, который получит специальный приз. Среди главных критериев отбора - оперативность размещения фото, оригинальная композиция, количество лайков и сопроводительный текст.

В масштабах страны в акции "Великие имена России" приняли участие, по предварительным подсчетам, более миллиона человек.

Напомним, третий этап проекта "Великие имена России" пройдет с 30 октября по 7 ноября 2018 года. В этот период будут сформированы шорт-листы для всех воздушных гаваней, в том числе для аэропорта Курумоч. В ходе социологических опросов, проведением которых займется Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), определятся тройки лидеров имен-претендентов.

Четвертый, заключительный этап конкурса предусматривает финальное голосование, которое состоится с 12 по 30 ноября 2018 года. В этот период любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одну кандидатуру из трех по принципу "один голос - один аэропорт - одно имя".