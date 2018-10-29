В сентябре в регионе снизилась продовольственная инфляция

В сентябре этого года годовая инфляция в Самарской области составила 3,9% (в августе 3,6%). Такие данные приводятся в анализе, подготовленном отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Инфляция продовольственных товаров в годовом выражении составила 3,4%. По сравнению с августом текущего года она снизилась на 0,5%. Влияние оказало снижение цен на овощи. В частности, картофель подешевел на 7,4% в годовом выражении, капуста — на 12,3%, свекла — на 7,7%, огурцы — на 15,7%, яблоки — на 8,6%. Это связано с хорошим урожаем, строительством новых теплиц и улучшением условий хранения продукции.

Кроме того, цены на лук и помидоры в сентябре 2018 г. также были ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость макаронных и крупяных изделий снизилась за последние 12 месяцев на 6,3%, в том числе крупы гречневой — на 23,7%, гороха и фасоли — на 11,6%.

Вместе с тем за год выросли цены на яйца (на 18,2%) и мясопродукты (на 5,2%). Это связано с ростом издержек на корма, а также с низким уровнем самообеспеченности региона мясной продукцией.

Цены на непродовольственные товары по сравнению с сентябрем прошлого года выросли на 4,4%. Наибольшее влияние на инфляцию непродовольственных товаров продолжил оказывать рост цен на топливо (+11,2% в годовом выражении). При этом цены на бензин благодаря действиям правительства в месячном выражении снижались третий месяц подряд: в июле бензин подешевел на 0,4%, в августе — на 0,8%, в сентябре — еще на 0,1%, что привело к замедлению годовых темпов роста до 9,4%.

Инфляция услуг в сентябре ускорилась до 3,6% в годовом выражении после 2,9% в августе. По сравнению с августом текущего года, цены выросли на 0,7%. Основной вклад в это внесли услуги связи, цены на которые в годовом выражении увеличились на 7%.

Жилищно-коммунальные услуги продолжили оказывать сдерживающее влияние на общую динамику цен за счет меньшего, чем годом ранее, роста цени: в 2018 г. — на 3,4%, в 2017 г. — на 5,6%.

Кроме этого, цены на услуги пассажирского транспорта за последние 12 месяцев несколько снизились (на 0,2%), главным образом, за счет снижения в сентябре (относительно августа) цен на услуги железной дороги на 15,6% (на 0,6% в годовом выражении).