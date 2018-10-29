Самарцы встретили аншлагом шоу "Империя львиц"

27 октября в Самарском цирке состоялась премьера зажигательного циркового шоу "Империя львиц". Публика очень тепло встретила артистов, не оставив в зале свободных мест.

Бурными аплодисментами и восторженными криками зрители встречали воздушных гимнастов и акробатов, выполнявших сложнейшие номера без страховки под куполом цирка. Дети смеялись над забавными трюками животных, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки.

Главного героя вечера — дрессировщика хищников Виталия Смолянца, чья жизнь похожа на драматический сценарий — зрители встречали стоя. Человек, совершивший в жизни настоящий подвиг ценой собственного здоровья, создает на арене зрелище, от которого захватывает дух. Артист удостоен Золотого приза Международного циркового фестиваля в Ижевске, премии "Мастер" и всех высших наград фестиваля "Идол". Под его руководством львицы и тигры, словно ручные кошки, послушно ходят на задних лапах и прыгают в горящее кольцо.

Такое нельзя пропустить! Цирковая программа будет гостить в Самаре до 2 декабря. Спешите увидеть сами.

Приобретайте билеты на официальном сайте: www.circus-samara.ru.