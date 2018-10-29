В Самарскую область поступила вакцина против гриппа для взрослых

В Самарскую область 29 октября поступило 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых, сообщает министерство здравоохранения в аккаунте twitter.

"Уполномоченная организация в ближайшие дни осуществит отгрузку вакцины в учреждения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24 октября в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз). Она уже развезена в медучреждения, по данным минздрава.

Вопрос обеспеченности региона вакциной был поднят в эфире телеканала "Россия-24. Самара" с губернатором Дмитрием Азаровым 23 октября.

"Ожидаем до конца октября поступление остальной части вакцины. Разберусь с этим вопросом, постараюсь уже сегодня", - прокомментировал тогда глава региона.