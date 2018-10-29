Нефтегорск принял форум молодых педагогов региона

В течение двух дней, 23 и 24 октября, в Юго-Восточном образовательном округе проходил конкурс "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области–2018". Он собрал участников из семи регионов России и трех стран СНГ.

Первый фестиваль состоялся в 2010 году, с 2012-го имеет статус конкурса с межрегиональным и международным участием. Фестиваль признан профессиональным сообществом, пользуется популярностью у молодых специалистов отрасли, постоянно развивается. Расширяется и география участников.

В работе 9-го фестиваля приняли участие около 300 молодых педагогов из всех образовательных округов Самарской области, из Пермского края, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Оренбуржья, Беларуси, Казахстана, а также впервые — из Московской области и Армении.

Поздравить участников молодежного педагогического форума приехал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян (на фото). Он зачитал приветственный адрес губернатора Дмитрия Азарова. В нем, в частности, говорится: "Вы представляете самую активную часть педагогического сообщества региона. Ваша энергия, целеустремленность, искренняя любовь к профессии позволяют генерировать и воплощать в жизнь смелые планы и новаторские идеи. Фестиваль открывает перед каждым из вас возможность для совершенствования в профессии, реализации творческого потенциала, обогащения новыми знаниями".

Действительно, нефтегорский фестиваль стал стартовой площадкой для профессионального роста многих педагогов. Среди них победитель конкурса "Учитель года России-2013" Владимир Кильдюшкин, победитель всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2016" Елена Смирнова, победитель всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2017" Николай Казаков и другие.

На конкурсных испытаниях молодые педагоги презентовали свои методические разработки. Выступления конкурсантов оценивали эксперты, среди которых были победители конкурса "Учитель года Самарской области" разных лет и других профессиональных конкурсов, преподаватели вузов.

Учитель из села Малое Ибряйкино Похвистневского района Юрий Котрухов конкурсные испытания проходил на площадке "Управленческие кадры". "В 2015 году я участвовал на этом форуме как учитель истории, — рассказывает он. — Теперь решил себя попробовать в новом качестве. Думаю, главная цель фестиваля — обмен опытом. Почему бы не "подсмотреть" у коллег интересную методическую идею и потом применить ее в своей школе?"

Галина Затеева, учительница из Самары, впервые участвует в конкурсе. "Что мне даст участие? Я хочу получить много новых знаний, эмоций, посмотреть на других педагогов и показать, что умею я, — говорит Галина. — Надеюсь, этот опыт будет полезен. Тема моего выступления — "Скретч-программирование для учеников начальных классов" (англ. scratch — "визуальная событийно-ориентированная среда программирования". Название произошло от слова scratching — техники, используемой хип-хоп-диджеями, которые крутят виниловые пластинки вперед-назад, чтобы смешивать музыкальные темы. — Прим. ред.). Детям это очень интересно. Думаю, и моим коллегам моя методическая разработка понравится".

Победители и призеры фестиваля в различных номинациях получили дипломы и ценные подарки.