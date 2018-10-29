Самарские педагоги поделились воспоминаниями о своих первых учителях

По просьбе редакции директора самарских школ, сами уже давно состоявшиеся и успешные педагоги, рассказали о своих первых учителях — тех, кто привил им интерес и любовь к этой сложной, но увлекательной и очень важной профессии.

Школа — это место, где ребенок зачастую вообще впервые знакомится с другими, неизвестными ему людьми, учится жить в обществе, приобретая необходимые для этого знания и социальные навыки на всю последующую жизнь. И потому роль человека, который помогает сделать начальные шаги на этом пути, — роль первого учителя — трудно сравнить с чьей-либо еще, кроме разве что родителей.

Встретится малыш с равнодушным, некомпетентным или не любящим свое дело учителем — и пропадет для общества будущий гениальный писатель, великий композитор или выдающийся математик. Потому что талант — субстанция хрупая и нуждается в тонком и деликатном подходе со стороны тех, кто берется его вырастить и развить. Поэтому учитель — профессия безо всякой шутки или преувеличения стратегическая.

Уникальность профессии педагога еще и в том, что только тогда, когда успехов в своей отрасли добиваются его ученики, можно говорить о том, что учитель состоялся и сам достиг профессионального мастерства. То есть это в высшей степени альтруистичная работа — отдавать всего себя, чтобы другие были успешны и счастливы.

Хотя, конечно, каждый хороший учитель знает, что успехи его подопечных приносят самое большое удовольствие. И так мир благодарит педагога, компенсируя то, чем тот поделился с другими, — любовью и благодарностью тех, кого он научил, кто на всю жизнь сохраняет светлую и добрую память о своем первом учителе.

"Не смейте забывать учителей…"

"Хочу сказать о тех учителях, которые стояли у истоков моей профессиональной карьеры, — начинает свой рассказ Лидия Лукоянова, директор самарской средней школы № 16. — Я пришла работать в школу № 63 ничего не понимающей девчонкой, и меня сложно было отличить от старшеклассниц. В педагогическом коллективе был преподаватель физики, заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Самары Николай Иванович Мельников. Он дал мне безгранично много как учителю физики. Когда он приходил ко мне на уроки, говорил: "Спустись с небес на землю, они простые дети, с ними надо как с детьми, но приподнявшись на одну ступеньку, чтобы они понимали, что ты учитель. Они должны понимать твою речь. Они никогда не будут учить физику, если информация будет идти в никуда".

И мне очень повезло, что, как только я пришла работать в школу, встретила уникального директора — Эллу Степановну Баранкину. Это человек, который огромное количество сил и времени уделял молодым педагогам. Она меня учила самым простым вещам, о которых на первых порах я и не догадывалась. Эти люди навсегда останутся в памяти. Ведь одно дело, когда ты идешь в вуз, просто любя тот предмет, которому ты учишься. И другое дело, когда ты, узнав этот предмет, идешь в школу передавать его детям.

И вот в этот момент мне очень повезло, потому что рядом были такие уникальные люди.

Физиком же я стала благодаря своему школьному учителю — Нине Ивановне Груздевой. Я выбирала между несколькими предметами, очень любила русский и литературу, химию и биологию. Но когда Нина Ивановна вела урок физики, я сидела, раскрыв рот, и слушала ее. Так красиво и легко она умела подать материал. Она всегда давала примеры из жизни. Физика только тогда интересна детям, когда им показываешь ее применение в практической жизни".

"Я буквально "жила" в школе до 5 часов вечера во многом благодаря замечательному завучу по воспитательной работе в школе № 29 Наталье Викторовне Куриловой, — вспоминает Наталья Абрамова, заместитель директора по научно-методической работе самарской средней школы № 16. — Благодаря ей я активно участвовала в жизни школы, которая стала для меня вторым домом. У нас было много потрясающих педагогов — учитель математики Елена Николаевна Карякина, учитель истории Инна Мироновна Вырыпаева. Всех их прекрасно помню".

"Я выросла в такой семье и в таком окружении, что музыка в моей жизни была всегда, — говорит Галина Герасимова, директор детской школы искусств № 14. — На Некрасовской, 17 стоял огромный дом, который во время войны принадлежал областному отделу культуры. Там жило много музыкантов. Первые мои шаги в музыку связаны с Марией Соломоновной Машкович, которая жила этажом выше и со мной занималась. Позже в пединституте нам говорили, что педагогика должна быть во главе всего, чтобы мы могли привить детям любовь к музыке. Очень интересными были занятия по разработке уроков для школьников с Кларой Андреевной Самолдиной, где было много творчества. А в педучилище была Евгения Николаевна Лавричева, которая вела у нас методику преподавания. Я вспоминаю каждую из них с большой благодарностью".



