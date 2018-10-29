В ноябре в Самаре откроется выставка "Теплый город"

В Историческом паре (ТРК "Гудок") 2 ноября в 17 часов откроется выставка "Теплый город" (0+).
Свой взгляд на город представят супруги-художники Полина Горецкая и Николай Лукашук.
Вход свободный. Выставка работает до 20 ноября.
В Историческом паре (ТРК "Гудок") 2 ноября в 17 часов откроется выставка "Теплый город" (0+).
Свой взгляд на город представят супруги-художники Полина Горецкая и Николай Лукашук.
Вход свободный. Выставка работает до 20 ноября.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Полина Горецкая — художник, живописец. Живет и работает в Самаре. Член Всесоюзной творческой организации "Союз художников России" с 2012 года. Член правления Союза Художников России с 2017 года.
Николай Лукашук — художник, живописец. Работает в технике станковой живописи. Художник очень хорош и успешен особенно в городских пейзажах, и в пейзажах вообще. Член Союза Художников России с 2005 года.