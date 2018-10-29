16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект реконструкции "Фабрики-кухни" скорректируют с учетом замечаний "Третьяковки" Куратор современного искусства Софья Симакова - о том, как выбираются работы для выставки Художественный музей получил в дар от семьи Олега Дьяченко коллекцию уникальных картин В Тольятти открылась выставка Филиппо Кристини "Все твердое растворяется в воздухе" На "Поволжских сезонах Александра Васильева" показали матрешек в авоське и восточные халаты

Музеи и выставки Культура

В ноябре в Самаре откроется выставка "Теплый город"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати

В Историческом паре (ТРК "Гудок") 2 ноября в 17 часов откроется выставка "Теплый город" (0+).

Фото: https://vk.com/myhistory_project_smr

Свой взгляд на город представят супруги-художники Полина Горецкая и Николай Лукашук.

 Вход свободный. Выставка работает до 20 ноября.

Полина Горецкая — художник, живописец. Живет и работает в Самаре. Член Всесоюзной творческой организации "Союз художников России" с 2012 года. Член правления Союза Художников России с 2017 года.

Николай Лукашук — художник, живописец. Работает в технике станковой живописи. Художник очень хорош и успешен особенно в городских пейзажах, и в пейзажах вообще. Член Союза Художников России с 2005 года.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева"

Фестиваля моды и театрального костюма "Поволжские сезоны Александра Васильева"

Александр Васильев привез в Самару самые красивые платья советских кинодив

Александр Васильев привез в Самару самые красивые платья советских кинодив

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4