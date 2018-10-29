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Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело из-за исчезновения Лины Сторожевой

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением 34-летней Лины Сторожевой. Информацию подтвердили сразу в нескольких силовых структурах региона.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство", но следствие пока не исключает, что женщина предпочла исчезнуть сама.

По неофициальным данным, в последнее время у нее были неурядицы, связанные с профессиональной деятельностью.

Полиция по-прежнему просит всех, кто что-то знает о местонахождении Лины, обращаться по телефонам 02 или 102.

Напомним, мать 12-летнего ребенка исчезла ночью уже больше двух недель назад.

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