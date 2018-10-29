Глава облизбиркома принимает участие в конференции "Выборы. Сегодня и завтра"

В понедельник, 29 октября, в Москве начала свою работу научно-практическая конференция "Выборы. Сегодня и завтра", посвященная 25-летию избирательной системы Российской Федерации.

В форуме принимает участие председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. В программе первого дня конференции запланированы выступления представителей Центризбиркома, Государственной думы, уполномоченного по правам человека в РФ и Конституционного Суда РФ. В ходе пленарного заседания организаторы выборов обсудят актуальные вопросы современного избирательного законодательств, в том числе концепцию кодекса Российской Федерации о выборах и референдумах.